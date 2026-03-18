Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el conjunto de 5 piezas de mueble de jardín o terraza más barato del mercado

Lidl sigue cosechando éxitos. Cada novedad que llega a sus estanterías está cuidadosamente pensada y supone colas kilométricas en todos los supermercados de España de esta marca que quiere facilitar el día a día de sus fieles clientes.

Al ofrecer productos de calidad a precios competitivos, Lidl ha sabido fidelizar a su clientela gracias a una selección de productos variados, que van desde alimentos hasta artículos para el hogar con un gran ahorro.

E. V.

Esta cadena de supermercados es, por tanto, una referencia clave en el sector de la gran distribución. La marca alemana ya piensa en los días soleados y para la ocasión, Lidl acaba de presentar su nuevo salón de jardín para que vayas poniendo a punto el tuyo a las puertas de la primavera.

Dos sillas, dos taburetes y una mesa

La marca alemana ha diseñado un conjunto de salón de jardín pensando en aquellos que buscan aprovechar al máximo cada metro cuadrado de su espacio exterior. Lo tiene todo para gustar. Las piezas de este pack están completas y Lidl va a lo esencial y ofrece dos sillas, dos taburetes y una mesa.

¿Y qué pasa si ttienes un jardín o una terraza pequeña? Las sillas y los taburetes se pueden guardar cuidadosamente dentro de la mesa, por lo que se gana espacio y comodidad. Y es que este salón de jardín ofrece una solución compacta y ordenada. De hecho, esta opción es ideal para espacios pequeños ya que permite a los usuarios disfrutar al máximo de su exterior sin comprometer el espacio disponible.

Eugenio Viñas

Con una carga máxima de 110 kg por asiento, este conjunto está diseñado para durar. De hecho, Lidl garantiza una compra acertada para el exterior de tu hogar. Sin olvidar los cojines del asiento y el respaldo que añaden un toque extra de comodidad y ofrecen un espacio acogedor para relajarse al aire libre.

Durabilidad y precio

Pero eso no es todo. Además de su aspecto confortable, el conjunto Livarno Home de Lidl también es sinónimo de durabilidad. Los materiales de alta calidad y los cojines resistentes a la lluvia y al sol garantizan un uso sin preocupaciones durante todo el año. Incluso en condiciones meteorológicas adversas. Con un precio inferior a 360 euros, este conjunto de muebles de jardín está causando sensación. No solo tiene un diseño ingenioso y una construcción sólida, sino que también se integra a la perfección en cualquier espacio exterior gracias a su tamaño ideal.

Con el salón de jardín Livarno Home, podrás transformar tu terraza o jardín en un lugar elegante y funcional para relajarte, perfecto para disfrutar de los días soleados que se avecinan.