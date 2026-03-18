Luis Zahera: la sorprendente historia detrás del apellido

Hace años, Luis Zahera no tenía ni idea de quién era David Broncano. Fueron sus propios sobrinos quienes le insistían en que tenía que ir a su programa. Hoy, la historia es muy distinta: el actor gallego no solo visita con frecuencia ‘La Revuelta’, sino que cada aparición suya se convierte en un auténtico espectáculo.

A punto de cumplir los 60 años, Zahera ha vuelto a dejar titulares con una entrevista en la que ha mezclado humor, confesiones personales y anécdotas inesperadas.

Durante la misma, Zahera habló de su nueva película ‘ZETA’, donde interpreta a un agente vinculado al CNI. Esto le llevó a explicar el método del “buzón muerto”, una técnica de comunicación secreta utilizada desde la Guerra Fría.

Pero uno de los momentos más llamativos llegó al hablar de la violencia. El actor explicó que su rechazo tiene raíces muy profundas: creció en una época en la que la violencia estaba presente en muchos ámbitos, desde el colegio hasta las manifestaciones o los atentados que veía en televisión.

“Me pongo muy nervioso”, confesó, recordando que ya de niño era incapaz de quedarse mirando una pelea. Incluso reconoció que fenómenos actuales como el auge de las artes marciales mixtas le impresionan.

El origen inesperado de su apellido

Otra de las grandes revelaciones fue la historia de su nombre artístico. Luis Zahera en realidad nació como Luis Castro Zaera, pero su apellido actual tiene un origen muy peculiar.

La famosa “H” de Zahera no existía originalmente. Todo comenzó con un error en el registro tras el nacimiento de su hermana, que quedó inscrita con esa letra. Años después, tras la muerte de su madre, el actor decidió adoptar esa versión como homenaje.

“La vejez es terrible”: su confesión más sincera

Zahera, apuntan en RTVE, también habló sin filtros sobre su vida actual. Aseguró que ha dejado atrás la noche porque ya no tiene el mismo aguante: “Son etapas”, explicó con humor.

Con su estilo directo, reconoció que su vida ha estado completamente centrada en el trabajo, entre cine y teatro, hasta el punto de definirse como alguien que se ha “casado con la profesión”.

El actor, que ha ganado dos premios Goya por ‘El reino’ y ‘As bestas’, admite que no para de trabajar y que incluso se perdió ceremonias como los propios premios.

Y, fiel a su estilo, dejó una de las frases más comentadas de la entrevista:

“La vejez es terrible”, resumió, entre risas y sinceridad.