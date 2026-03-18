Cómo limpiar esas manchas imposibles de quitar en la pizarra blanca

Las pizarras blancas son una herramienta esencial en centros educativos, oficinas y salas de formación. Su facilidad para escribir y borrar rápidamente las convierte en un recurso muy práctico para explicar ideas o tomar notas. Sin embargo, con el paso del tiempo es habitual que aparezcan manchas, sombras de tinta o marcas que resultan difíciles de eliminar incluso después de borrar.

Este problema suele producirse cuando la tinta permanece demasiado tiempo en la superficie o cuando se utilizan rotuladores que no están diseñados específicamente para este tipo de pizarras. En estas situaciones, los pigmentos pueden adherirse con mayor intensidad al material, dejando una especie de sombra que permanece visible incluso después de limpiar.

Las pizarras blancas están fabricadas con una superficie tratada que permite que la tinta de los rotuladores especiales se desprenda con facilidad. No obstante, cuando se acumulan restos de tinta durante mucho tiempo, esa capa superficial puede perder parte de su eficacia. Por eso, además de borrar lo escrito con regularidad, es recomendable realizar limpiezas más profundas de vez en cuando.

Cómo eliminar las manchas más persistentes

Para eliminar las marcas que no desaparecen con el borrador habitual, uno de los métodos más efectivos consiste en utilizar un paño de microfibra ligeramente humedecido con alcohol o con un limpiador específico para pizarras blancas. Estos productos ayudan a disolver los residuos de tinta sin dañar el material. También puede utilizarse agua tibia con una pequeña cantidad de jabón neutro o bicarbonato de sodio, siempre evitando empapar la superficie.

En el caso de que alguien haya utilizado por error un rotulador permanente, existe un truco sencillo que suele funcionar: escribir encima de la marca con un rotulador de pizarra blanca y borrarlo inmediatamente. La tinta del rotulador especial ayuda a arrastrar la tinta permanente, facilitando su eliminación.

Mantener la pizarra limpia y utilizar únicamente rotuladores adecuados son las mejores medidas para conservarla en buen estado. Con un mantenimiento sencillo y regular, es posible evitar la aparición de manchas persistentes y prolongar la vida útil de una herramienta que sigue siendo fundamental en muchos entornos de trabajo y aprendizaje.