Cómo limpiar una guitarra y mantener su sonido en buen estado durante años

La guitarra es uno de los instrumentos más utilizados tanto por músicos profesionales como por aficionados, pero su mantenimiento suele pasarse por alto. El polvo, el sudor de las manos y los cambios de temperatura pueden afectar con el tiempo tanto al aspecto del instrumento como a su sonido. Por eso, realizar una limpieza periódica es fundamental para conservar la guitarra en buen estado y prolongar su vida útil.

Con el uso diario, las cuerdas, el diapasón y el cuerpo de la guitarra acumulan suciedad procedente del contacto con las manos y del ambiente. Esta acumulación puede provocar que las cuerdas pierdan brillo más rápido, que el diapasón se vuelva áspero al tacto o que la madera pierda parte de su acabado. Una limpieza sencilla y regular permite evitar estos problemas y mantener el instrumento cómodo para tocar.

Antes de comenzar cualquier limpieza, es importante asegurarse de que la guitarra está en un lugar estable y bien iluminado. Para retirar el polvo del cuerpo se puede utilizar un paño de microfibra suave, que no raye el barniz ni la madera. En la mayoría de los casos basta con pasar el paño por la parte frontal, la parte trasera y los laterales del instrumento para eliminar las partículas acumuladas.

Cuidado del diapasón y las cuerdas

Uno de los puntos que más suciedad acumula es el diapasón, ya que está en contacto directo con los dedos al tocar. En este caso conviene limpiar suavemente entre los trastes con un paño seco o ligeramente humedecido, retirando los restos de polvo y grasa. Si el diapasón es de madera sin barnizar, como el palosanto o el ébano, algunos especialistas recomiendan aplicar ocasionalmente un aceite específico para nutrir la madera y evitar que se reseque.

Las cuerdas también requieren atención, ya que con el uso se cubren de sudor y residuos que pueden afectar al sonido y a su duración. Pasar un paño por las cuerdas después de tocar ayuda a eliminar la humedad y retrasa su desgaste. Cuando las cuerdas presentan pérdida de brillo o afinación inestable, lo más recomendable es sustituirlas por unas nuevas.

Además de la limpieza habitual, es importante evitar exponer la guitarra a condiciones extremas de temperatura o humedad, ya que estos factores pueden afectar a la madera. Guardarla en una funda o estuche cuando no se utiliza ayuda a protegerla del polvo y de posibles golpes.

Con un mantenimiento sencillo y regular, la guitarra puede conservar su sonido, su aspecto y su comodidad durante muchos años. Dedicar unos minutos a su limpieza después de tocar no solo mejora la experiencia del músico, sino que también contribuye a preservar un instrumento que, en muchos casos, acompaña a su propietario durante toda la vida.