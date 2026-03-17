Cómo limpiar correctamente una parrilla

La parrilla es uno de los elementos más importantes cuando se trata de disfrutar de una buena comida al aire libre. Sin embargo, después de cada uso suele quedar cubierta de grasa, restos de comida y carbonilla. Limpiarla correctamente no solo mejora el sabor de los alimentos, sino que también alarga la vida útil del equipo.

El mejor momento para limpiar una parrilla es justo después de cocinar, cuando todavía está caliente pero no al rojo vivo. El calor ayuda a que los restos de comida se desprendan con mayor facilidad.

El primer paso consiste en utilizar un cepillo metálico especial para parrillas para raspar los restos adheridos a las rejillas. Este cepillado elimina gran parte de la grasa y las partículas de comida que se quedan pegadas tras la cocción.

Después del cepillado inicial, se puede utilizar papel de cocina o un paño con un poco de aceite vegetal para frotar la superficie. Esto ayuda a retirar los residuos más finos y además crea una ligera capa protectora que evita que los alimentos se peguen en la siguiente cocción.

Limpiar en profundidad cada cierto tiempo

Aunque la limpieza rápida tras cada uso es importante, cada cierto tiempo conviene hacer una limpieza más profunda. Para ello, se pueden desmontar las rejillas y sumergirlas en agua caliente con jabón durante unos minutos.

Después se deben frotar con una esponja o un cepillo resistente hasta eliminar completamente la grasa acumulada. Una vez limpias, hay que secarlas bien antes de volver a colocarlas en la parrilla.

También es recomendable revisar la bandeja de grasa, ya que suele acumular restos que pueden provocar malos olores o incluso pequeños incendios si se deja durante mucho tiempo.

En las parrillas de carbón, retirar las cenizas después de cada uso también es fundamental para mantener una buena ventilación y evitar que se acumule humedad.

Con estos cuidados básicos, tu parrilla estará siempre lista para la próxima comida y los alimentos conservarán todo su sabor.