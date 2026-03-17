Aprende a limpiar los platillos de una batería

Los platillos son una parte esencial de cualquier batería. Con el uso constante, especialmente en ensayos o conciertos, acumulan huellas, polvo, sudor y restos de suciedad que pueden afectar tanto a su aspecto como a su sonido.

Uno de los fabricantes más conocidos de platillos es Zildjian, cuyos modelos están fabricados con aleaciones de bronce que requieren ciertos cuidados para conservar su brillo y su tonalidad original ha dado un par de consejos a todos aquellos apasionados del instrumento.

Para limpiar los platillos correctamente, lo primero es retirarlos del soporte. Esto permite trabajar con mayor comodidad y evitar que el agua o los productos de limpieza caigan sobre otras partes de la batería.

El método más sencillo consiste en utilizar agua tibia, un poco de jabón neutro y un paño suave o una esponja. Se debe limpiar siempre siguiendo las líneas del torneado del platillo, es decir, las marcas circulares que tiene el metal.

Evitar productos abrasivos

Uno de los errores más comunes es utilizar limpiadores agresivos o estropajos metálicos. Estos productos pueden rayar el metal y alterar el sonido del platillo.

Si la suciedad está muy incrustada, existen limpiadores específicos para platillos que ayudan a recuperar el brillo sin dañar la superficie. Después de aplicar cualquier producto, es importante aclarar bien con agua y secar completamente con un paño limpio.

También conviene manipular los platillos por el borde o por el agujero central para evitar dejar huellas en la superficie. El sudor de las manos puede provocar manchas con el paso del tiempo.

Realizar una limpieza periódica no solo mantiene los platillos con un aspecto profesional, sino que también ayuda a conservar su sonido original durante muchos años.