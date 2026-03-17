Aprende a limpiar la cadena de tu moto sin dañarla

La cadena es uno de los componentes más importantes del sistema de transmisión de una moto. Con el uso, acumula polvo, grasa vieja, restos de asfalto y pequeñas partículas metálicas. Si no se limpia con regularidad, puede desgastarse más rápido y afectar al rendimiento de la moto.

Lo primero que hay que hacer es colocar la moto en un caballete o soporte que permita girar la rueda trasera con facilidad. Esto facilita limpiar toda la cadena de forma uniforme.

El siguiente paso es aplicar un limpiador específico para cadenas o, en su defecto, un desengrasante suave. Este producto ayuda a disolver la grasa vieja y la suciedad acumulada entre los eslabones.

Para frotar la cadena, lo ideal es usar un cepillo especial para cadenas o un cepillo de cerdas firmes. Se debe limpiar tanto la parte exterior como la interior de la cadena mientras se gira lentamente la rueda.

Lubricar después de limpiar

Una vez eliminada toda la suciedad, hay que secar la cadena con un paño limpio para retirar el exceso de producto. Este paso es importante antes de aplicar cualquier lubricante.

Después se debe aplicar un lubricante específico para cadenas de moto, asegurándose de que penetre entre los eslabones. La lubricación reduce la fricción, protege contra la corrosión y mejora la durabilidad de todo el sistema de transmisión.

La mejor práctica es limpiar y lubricar la cadena cada 500 u 800 kilómetros, aunque esta frecuencia puede variar dependiendo del tipo de conducción o de las condiciones de la carretera.

Un mantenimiento regular no solo prolonga la vida útil de la cadena, sino que también mejora la suavidad de la conducción y la seguridad del motorista.