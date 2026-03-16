Este método cambiará por completo tu forma de cocinar: ahorra más de 15 minutos al día

Si comes lo primero que pillas porque te falta tiempo en tu rutina del día a día, motivación para cocinar o para comer sano, Internet ha dado con la clave.

La web está llena de personas con el mismo problema que, de tanto debatir, aparecen soluciones bastante llamativas, como el llamado "buffet de nevera", una técnica que convertirá tu cocina en la barra libre del restaurante de un hotel.

De esta manera, al igual que sucede cuando te vas de vacaciones, podrás elegir entre decenas de platos solo con un par de ingredientes cocinados.

Nevera / Archivo

A diferencia de otros métodos de preparación de reserva, el "buffet de nevera" te permite decidir en el mismo día lo que quieres comer, aunque ya esté prácticamente hecho.

Por ejemplo, si has cocinado pollo al curry, no te quedará más remedio que comerte ese mismo plato, mientras que si has cocinado arroz cocido y pollo desmechado con sal, podrás hacerte un arroz con huevo por la mañana y un sándwich de pollo para cenar, cocinar el mismo pollo al curry en cuestión de minutos u optar por un bol de arroz asiático.

Broceta de pollo Kai Satee. / Archivo

De esta manera tendrás múltiples opciones a tu alcance, en función de tus preferencias y, lo mejor de todo, siempre podrán ser opciones saludables.

Para conseguir esto, lo más importante es que los ingredientes preparados se mantengan lo más neutros posible. Es decir, que sean planos y que no se mezclen en la nevera. Esto no solo ayudará a que el método sea un éxito, sino que también alargará la vida útil de los ingredientes a conservarse de forma más pura y no interferirá ni la humedad extra ni la contaminación de sabores.

Clasificar los ingredientes por macrogrupos te ayudará especialmente cuando tengas más prisa, ya que sustituirá el proceso de cocinado por una especie de ensamblaje rápido:

Elegirás una base para tu plato en el estante A. Añadirás proteína del estante B. Rellenarás con un aderezo del estante C.

De esta forma, tendrás listo tu plato sin esfuerzo, tiempo extra ni calorías innecesarias.

A veces, comer sano, cómodo y rápido, pueden ir de la mano.