El regalo ideal por el día del padre es realmente útil y cuesta menos de 30€
Se trata de un kit de cuidado personal que contiene todo lo necesario para cuidar pieles con barba
Un set de productos de cuidado para la piel no parece el mejor regalo por el día del padre, sin embargo, es uno de esos regalos que se terminan agradeciendo por su gran utilidad.
En el caso del día del padre, una buena idea puede ser llenar un neceser con productos indicados especialmente para el cuidado de las pieles con barba. Éstas, debido a la irritación que puede causar la cuchilla, suelen necesitar más cuidados que otras, y requerir productos específicos para su mantenimiento.
En este artículo encontrarás un kit completo que podrás hacer por menos de 30€ tú mismo. De esta manera el regalo será mucho más personal, algo que seguramente tu padre apreciará.
¿Qué debes incluir en el set?
No es necesario que compres muchos productos, es más importante centrarse en la calidad de los que decidas meter.
- Un aceite o bálsamo para la barba, que la dejará suave e hidratada durante 48 horas.
- ¿Sabías que hay champús específicos para barba? Incluye uno en el neceser.
- Siempre es buena idea hacerse con un after-shave calmante, de esta forma prevendrás las irritaciones de la cuchilla
- Un peine de madera pequeño, que mantendrá la barba o bigote cuidada y arreglada, sin enredos.
- Unas tijeras de precisión para recortar el bigote o los pelos sueltos.
- Para esos padres que prefieren un acabado pulido, una cera pequeña es una excelente opción.
- No puede faltar un espejo de mano, de esos que se pueden llevar en el bolso sin que pesen u ocupen demasiado espacio, para retocarse la barba cuando sea necesario.
Si te sobra dinero, puedes incluir sus bombones o dulce favorito. De esta manera, te asegurarás de que eres su hijo favorito.
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