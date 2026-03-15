Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible por 9,59 euros
Se trata de una oferta irrepetible
Benito Domínguez
Seguro que ya es hora de renovar las toallas del baño, pues en Lidl puedes hacerlo gracias al juego de toallas más barato del mercado, que está disponible por solo 9,59 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un juego de toallas de rizo formado por seis piezas y en cuatro colores distintos.
Son unas toallas 100 por 100 algodón con el que Lidl apoya el cultivo sostenible de algodón en África. Además, son de secado rápido y ligero.
También son fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
El pack incluye dos toallas de 65x120 centímetros, otras tantas de 50x90 centímentros y dos más de 30x40 centímetros que puedes adquirir en colores beige, azul oscuro, gris oscuro y azul claro.
Precio
Pero lo más destacado es el precio, antes costaban 11,99 euros, pero en Lidl tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 9,59 euros.
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