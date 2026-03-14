Rocío Carrasco, enganchada a la novela erótica de Alejandra Rubio: "Escribe muy bien"
"Que no se vaya a pensar la gente que es de ahora", admite la hija de Rocío Jurado
EP
Con su primera novela aún en preventa y tachando los días en el calendario para verla ya en las librerías de toda España, Alejandra Rubio ya se ha enfrentado a críticas por esta nueva faceta suya de escritora. Eso sí, también se ha encontrado con el apoyo no sólo de familiares y amigos, sino también de periodistas y escritores de renombre que han aplaudido esta vena de la hija de Terelu de Campos, que espera triunfar también en el mundo de la literatura.
La última en respaldarla no ha sido otra que Rocío Carrasco. Considerada una 'hermana' más para Terelu y Carmen Borrego, a la hija de Rocío Jurado no le ha sorprendido que Alejandra se haya lanzado a escribir un libro: "Que no se vaya a pensar la gente que es de ahora", admitía recientemente sabedora de esta faceta. "Y escribe muy bien", apostillaba.
Carrasco realizaba estas declaraciones en la inauguración de la exposición de Aldo Comas dentro de la Semana del Arte de Madrid, pero prefirió centrarse en los cuadros de su amigo que seguir respondiendo las preguntas referentes a la guerra abierta entre Alejandra, Carlo Costanzia y Laura Matamoros. Tampoco quiso responder a su hija Rocío y a todo lo que dijo a las puertas de la celebración del 30 cumpleaños de Gloria Camila: "No tengo nada que contarte de eso".
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