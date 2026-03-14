Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: disponible por 14,99 euros

Si quieres tener toda tu ropa lista en muy poco tiempo no puedes perderte esta oferta de Lidl una potente plancha de vapor que es la más barata del mercado y podrás adquirir por solo 14,99 euros.

Se trata de una plancha de la Serie 1000 de Philips con la que planchas de forma sencilla y rápida.

Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas.

Una empleada de hogar plancha una camiseta, el día en que han aprobado el paro para las empleadas del hogar, a 6 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El Gobierno ha confirmado la aprobación del reconocimiento del subsidio al desempleo a las empleadas del hogar poniendo así "fin a un injusticia absolutamente inaceptable". Con esta medida el Gobierno quiere reconocer los derechos laborales y la dignidad laboral de estas trabajadoras y "asumirá como propio y hará realidad" la petición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras ratificar en junio por unanimidad el convenio 189 de este organismo que obliga a reconocer el paro a este colectivo. 06 SEPTIEMBRE 2022;GOBIERNO;PARO;DESEMPLEO;EMPLEADAS DEL HOGAR;LIMPIEZA;EMPLEADAS DOMÉSTICAS Ricardo Rubio / Europa Press 06/09/2022. Ricardo Rubio; / Archivo

Gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes.

Precio

Esta plancha de vapor tenía un precio de 19,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.