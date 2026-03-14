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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros

Es toda una ganga

Largas filas en Lidl

Largas filas en Lidl / Lidl

Benito Domínguez

Si quieres cocinar como un profesional no puedes perderte la oferta de Lidl, la picadora todoterreno que es la más barata del mercado, ya que podrá ser tuya por solo 17,99 euros.

Se trata de una picadora múltiple funcional de la colección Masterpro con recipiente y 4 cuchillas extraíbles de acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad.

Con un potente motor de 400 W para picar, triturar y mezclar sin esfuerzo carnefruta y verdura.

El recipiente de vidrio extraíble con una capacidad de 1,2 litros tiene el tamaño perfecto para todas las recetas que quieras preparar, y la base antideslizante garantiza una sujeción segura durante el uso.

Fácil de limpiar y sin BPA, material apto para el contacto con alimentos. Se recomienda lavar a mano para prolongar la vida útil del producto.

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Precio

Esta picadora tenía un precio de 34,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 48 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros, una completa ganga.

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