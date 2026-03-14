Cómo limpiar una plancha quemada por su uso
Los restos de tejido o suciedad acumulada en la base pueden provocar manchas en la ropa y dificultar el planchado
La plancha es otro de los electrodomésticos esenciales en el hogar, puede deteriorarse rapidamente si no se mantiene correctamente. Con el uso frecuente, la base metálica puede acumular restos de tejidos, fibras o incluso quemaduras provocadas por temperaturas demasiado altas. Estas manchas no solo afectan al funcionamiento del aparato, sino que pueden terminar dejando marcas en la ropa.
Una plancha sucia o quemada suele notarse cuando empieza a deslizarse con dificultad sobre las prendas o cuando aparecen pequeñas manchas oscuras al planchar tejidos claros. Ante esta situación, es importante actuar con cuidado para evitar dañar la superficie de la base.
Uno de los métodos más recomendados consiste en utilizar bicarbonato de sodio. Este producto, muy común en las cocinas, tiene propiedades ligeramente abrasivas que permiten eliminar la suciedad sin rayar la superficie metálica.
Un truco sencillo con bicarbonato
Para aplicar este método se debe preparar una pasta mezclando dos cucharadas de bicarbonato con una pequeña cantidad de agua. Con la plancha completamente fría y desconectada, se extiende la mezcla sobre la base utilizando un paño suave o una esponja no abrasiva.
Después de frotar suavemente las zonas más afectadas, se retira la pasta con un paño húmedo hasta eliminar todos los restos. Es importante asegurarse de que la base queda completamente limpia antes de volver a utilizar el aparato.
Otra alternativa muy utilizada es el vinagre blanco. En este caso se puede calentar ligeramente el vinagre y aplicarlo con un paño sobre la superficie metálica. El vinagre ayuda a disolver los restos quemados y devuelve brillo a la base de la plancha.
En cualquier caso, es fundamental evitar productos demasiado abrasivos o estropajos metálicos, ya que pueden rayar la superficie y empeorar el problema. Una base dañada puede engancharse en la ropa y provocar deterioros en los tejidos.
Mantener la plancha limpia no solo facilita el planchado, sino que también prolonga la vida útil del electrodoméstico. Un mantenimiento sencillo y periódico puede evitar muchos problemas y garantizar que las prendas se mantengan en buen estado.
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