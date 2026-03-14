Cómo limpiar el lavavajillas para evitar malos olores y mejorar su rendimiento

El lavavajillas se ha convertido en un aliado indispensable en muchos hogares, ya que permite ahorrar tiempo y agua al lavar la vajilla. Sin embargo, muchas personas olvidan que este electrodoméstico también necesita limpieza periódica para funcionar correctamente.

Con el paso del tiempo, en el interior del lavavajillas se acumulan restos de comida, grasa y depósitos de cal. Estos residuos pueden provocar malos olores, reducir la eficacia del lavado e incluso generar averías si no se eliminan a tiempo.

El primer paso para limpiar correctamente el lavavajillas consiste en revisar el filtro que se encuentra en la parte inferior del aparato. Este filtro retiene restos de alimentos y debe limpiarse regularmente para evitar obstrucciones. Para ello basta con retirarlo, lavarlo con agua caliente y un poco de jabón, y volver a colocarlo una vez esté completamente limpio.

También es importante revisar los brazos rociadores, ya que sus pequeños orificios pueden obstruirse con restos de comida o cal. Si esto ocurre, el agua no se distribuye correctamente durante el ciclo de lavado.

Limpieza profunda del interior

Para realizar una limpieza más completa del electrodoméstico, muchos expertos recomiendan utilizar vinagre blanco. El procedimiento es sencillo: se coloca un recipiente con vinagre en la bandeja superior del lavavajillas y se pone en marcha un ciclo de lavado con el aparato vacío.

El vinagre ayuda a eliminar la grasa acumulada, desinfectar el interior y neutralizar los malos olores. Después de este proceso, se aconseja espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato en la base del lavavajillas y realizar un ciclo corto adicional para reforzar la limpieza.

Además del interior, también conviene limpiar las juntas de goma de la puerta, ya que en estas zonas suele acumularse humedad y suciedad. Un paño húmedo con un poco de jabón es suficiente para mantenerlas en buen estado.

Realizar este mantenimiento una vez al mes puede mejorar notablemente el rendimiento del lavavajillas y prolongar su vida útil. Un aparato limpio no solo lava mejor los platos, sino que también consume menos energía y agua.