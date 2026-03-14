Cómo limpiar la cafetera para mejorar el sabor del café y alargar su vida útil
Una limpieza periódica del aparato evita la acumulación de cal, restos de café y malos olores que pueden afectar a la calidad de cada taza
La cafetera es uno de los electrodomésticos más utilizados en muchos hogares. Cada mañana prepara una de las bebidas más consumidas del mundo, pero a menudo se pasa por alto una tarea fundamental: su limpieza. Con el uso diario se acumulan restos de café, aceites naturales del grano y depósitos de cal que, con el tiempo, pueden alterar el sabor del café e incluso reducir la eficiencia del aparato.
Los expertos recomiendan realizar una limpieza básica cada semana. Esta limpieza consiste en retirar las piezas desmontables, como la jarra, el portafiltros o el filtro reutilizable, y lavarlas con agua caliente y jabón neutro. De esta forma se eliminan los restos de café que pueden generar sabores amargos o malos olores.
Además de esta limpieza superficial, es importante realizar un proceso de descalcificación periódica, especialmente en zonas donde el agua tiene un alto contenido en minerales. La cal se acumula en el interior del sistema de calentamiento y puede dificultar el funcionamiento de la cafetera, provocando que tarde más en preparar el café o que incluso se obstruyan algunos conductos internos.
Descalcificar la cafetera paso a paso
Uno de los métodos más efectivos y económicos consiste en utilizar vinagre blanco. Para ello, se debe llenar el depósito de agua con una mezcla de vinagre y agua a partes iguales. A continuación, se pone en marcha la cafetera como si se fuera a preparar café, permitiendo que el líquido circule por todo el sistema.
Una vez finalizado el ciclo, se recomienda dejar reposar la mezcla durante unos minutos dentro del aparato para que actúe sobre los depósitos de cal. Posteriormente, se debe vaciar el depósito y realizar al menos dos ciclos completos solo con agua limpia para eliminar cualquier resto de vinagre y evitar que el sabor del café se vea afectado.
También existen productos descalcificadores específicos que se pueden adquirir en supermercados o tiendas de electrodomésticos. Estos productos están diseñados para eliminar la cal de manera eficaz sin dañar las piezas internas de la cafetera.
Mantener la cafetera limpia no solo mejora el sabor del café, sino que también ayuda a prolongar la vida útil del aparato. Una cafetera bien cuidada funciona de forma más eficiente, consume menos energía y reduce el riesgo de averías. Por ello, dedicar unos minutos al mes a su mantenimiento puede marcar la diferencia en la calidad de cada taza de café.
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