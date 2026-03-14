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Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la ropa de cama más elegante y barata del mercado: disponible en cuatro modelos por 35,99 euros

Siempre es buen momento para renovar la ropa de hogar

Benito Domínguez

Llega la primavera y es un buen momento para renovar la ropa de hogar, pero es que en Lidl tienen la ropa de cama más elegante y barata del mercado que puedes encontrar en cuatro modelos por solo 35,99 euros.

Se trata de ropa de cama de muselina con medidas 260 x 220 cm para un sueño reparador.

Es suave y agradable y consta de una funda de edredón con botones ocultos y fundas de almohada con cierre de solapa.

Hay cuatro modelosBlancoBeigeRosaGris. Y la densidad del hilo es de 250.

La funda de edredón mide aproximadamente 260 x 220 centímetros; mientras que las dos fundas de almohadas miden aproximadamente 45 x 90 centímetros.

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Rebajado

Este juego de ropa de cama tenía un precio bastante barato de 44,99 euros, pero en Lidl lo han rebajado aún más, un 20 por ciento, con lo que se queda en 35,99 euros.

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