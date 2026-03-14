Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la bolsa portalimentos que va a arrasar por el Día del Padre: es la más barata del mercado
No queda nada para la celebración paterna
Benito Domínguez
El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre y en Lidl tienen el regalo que va a arrasar para esta conmemoración, una bolsa portalimentos que además es la más barata del mercado.
Y es que no queda nada para la celebración paterna y seguro que agradecen un detalle como puede ser esta bolsa que es isotérmica y además incluye cuatro recipientes para guardar la comida.
Está fabricada con material reciclado y tiene un amplio compartimento principal aislado.
Los recipientes que vienen con la bolsa son aptos para microondas y lavavajillas; y son resistentes a temperaturas de -20 a 100 °grados. También son herméticos con cierre de clic.
Hay dos tamaños de recipientes, los grandes para alimentos frescos de 1000 ml; y los recipientes pequeños para alimentos frescos de 550 ml.
La bolsa tiene una práctica asa de transporte y correa de hombro ajustable y extraíble; y una gran solapa frontal con bolsillo de malla integrado que incluye acumulador de frío.
Tiene cremallera de marca YKK de alta calidad y la bolsa tiene una capacidad de aproximadamente 5 litros.
Increíble precio
Pero lo mejor de todo es su increíble precio. Esta bolsa portalimentos costaba antes 9,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 20 por ciento y se queda en 7,99 euros.
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