El truco para limpiar el cristal de la mesa de tu salón y que no aparezcan huellas al momento

Las mesas de cristal son elegantes, luminosas y muy habituales en muchos salones, pero también tienen un inconveniente que desespera a más de uno: parecen ensuciarse nada más limpiarlas. Huellas de dedos, marcas del paño o pequeños cercos aparecen en cuestión de minutos. Sin embargo, existe una forma sencilla de limpiarlas para que queden realmente impecables y aguanten más tiempo sin marcas.

Uno de los métodos más eficaces consiste en utilizar una mezcla de agua tibia y un chorrito de vinagre blanco, aplicada con un pulverizador. El vinagre ayuda a eliminar grasa y restos de suciedad sin dejar película en el cristal. Después de rociar ligeramente la superficie, lo importante es secar con papel de cocina o con un paño de microfibra limpio, siempre realizando movimientos rectos y no circulares. Este detalle marca la diferencia, ya que los movimientos circulares suelen dejar halos o marcas que se notan especialmente cuando entra la luz por la ventana.

Papel seco

Otro pequeño truco consiste en terminar el secado con un papel seco para retirar cualquier resto de humedad. De esta forma el cristal queda brillante y se reduce la aparición inmediata de huellas. Además, si el cristal queda completamente seco, las marcas de dedos tardan más en notarse.

CONSEJOS GENERALES PARA MANTENER LA MESA IMPECABLE Utiliza siempre paños de microfibra , ya que no dejan pelusas.

, ya que no dejan pelusas. Evita los limpiadores con demasiada espuma , porque pueden dejar restos visibles.

, porque pueden dejar restos visibles. No limpies el cristal cuando le esté dando el sol directo , ya que el producto se seca demasiado rápido y deja marcas.

, ya que el producto se seca demasiado rápido y deja marcas. Seca siempre después de limpiar , nunca dejes que el cristal se seque solo.

, nunca dejes que el cristal se seque solo. Limpia primero el polvo con un paño seco , así evitarás arrastrar partículas que manchen más la superficie.

, así evitarás arrastrar partículas que manchen más la superficie. Si hay huellas de grasa, añade unas gotas de alcohol a la mezcla de limpieza.

Con estos trucos, seguro que a partir de ahora la mesa del cristal de tu salón que parece imposible de limpiar está ahora brillante y sin huellas durnate mucho más tiempo. Te librarás así de esa sensación de haber limpiado para nada.