El truco para limpiar el cristal de la mesa de tu salón y que no aparezcan huellas al momento
El secreto para mantener las mesas de cristal impecables reside más en los movimientos que haces al pasar el paño que en el producto en sí
Las mesas de cristal son elegantes, luminosas y muy habituales en muchos salones, pero también tienen un inconveniente que desespera a más de uno: parecen ensuciarse nada más limpiarlas. Huellas de dedos, marcas del paño o pequeños cercos aparecen en cuestión de minutos. Sin embargo, existe una forma sencilla de limpiarlas para que queden realmente impecables y aguanten más tiempo sin marcas.
Uno de los métodos más eficaces consiste en utilizar una mezcla de agua tibia y un chorrito de vinagre blanco, aplicada con un pulverizador. El vinagre ayuda a eliminar grasa y restos de suciedad sin dejar película en el cristal. Después de rociar ligeramente la superficie, lo importante es secar con papel de cocina o con un paño de microfibra limpio, siempre realizando movimientos rectos y no circulares. Este detalle marca la diferencia, ya que los movimientos circulares suelen dejar halos o marcas que se notan especialmente cuando entra la luz por la ventana.
Papel seco
Otro pequeño truco consiste en terminar el secado con un papel seco para retirar cualquier resto de humedad. De esta forma el cristal queda brillante y se reduce la aparición inmediata de huellas. Además, si el cristal queda completamente seco, las marcas de dedos tardan más en notarse.
CONSEJOS GENERALES PARA MANTENER LA MESA IMPECABLE
- Utiliza siempre paños de microfibra, ya que no dejan pelusas.
- Evita los limpiadores con demasiada espuma, porque pueden dejar restos visibles.
- No limpies el cristal cuando le esté dando el sol directo, ya que el producto se seca demasiado rápido y deja marcas.
- Seca siempre después de limpiar, nunca dejes que el cristal se seque solo.
- Limpia primero el polvo con un paño seco, así evitarás arrastrar partículas que manchen más la superficie.
- Si hay huellas de grasa, añade unas gotas de alcohol a la mezcla de limpieza.
Con estos trucos, seguro que a partir de ahora la mesa del cristal de tu salón que parece imposible de limpiar está ahora brillante y sin huellas durnate mucho más tiempo. Te librarás así de esa sensación de haber limpiado para nada.
- El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- ¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones
- El lamento de los vecinos de Belver de los Montes: 'El autobús nos deja tirados a diez kilómetros
- Reclama en un desguace de la zona de Benavente por un motor averiado y los propietarios lo agreden en el suelo
- Suplanta a un agricultor de una localidad de Benavente para financiar maquinaria con un crédito fraudulento
- Los carteros rurales alistanos, un oficio en peligro de extinción
- Accidente de tráfico en Zamora: Vuelca un camión en Rionegro del Puente