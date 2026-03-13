El truco más efectivo para quitar las pegatinas imposibles.

Las pegatinas son uno de los rivales más difíciles de batir en materia de limpieza. Ya sea en la luna del coche o en cualquier cristal de casa, el pegamento hace que resulte muy complejo retirarlas sin dañar la superficie o dejar restos, pero hoy te contamos un método muy efectivo para quitarlas.

Tienes dos productos disponibles en la mayoría de los hogares que resultarán muy efectivos. Se trata del insecticida y la laca para el pelo. Elige el que tengas a mano para quitar las pegatinas en el momento.

Lo único que debes hacer es rociar bien de producto, esperar unos segundos y frotar con una bayeta de microfibra humedecida en agua. Será capaz de hacer lo que ni las uñas ni las rasquetas pueden. Verás cómo el papel y el pegamento se van deshaciendo a medida que frotas.

En los dos casos se recomienda utilizar mascarilla y guantes, para proteger el sistema respiratorio y la piel, ya que estos productos pueden ser abrasivos, y si bien resultan muy eficaces para eliminar pegatinas, también pueden perjudicar nuestra salud.

Otras alternativas al insecticida y la laca para el pelo son la acetona o quitaesmalte de uñas con algodón. También te servirá utilizar alcohol para las heridas. Incluso puedes probar con aceite 3 en 1. El resultado es igual de mágico que las soluciones propuestas más arriba.

Eliminar manchas de sudor

La laca para el pelo se ha descubierto un producto con muchas utilidades en tareas de limpieza. Puedes aplicarla en las manchas de rotulador o tinta en la ropa. Echa una buena cantidad de laca y después añade unas gotas de jabón lavavajillas. Después frota con un estropajo suave o un cepillo de dientes y deja actuar 10 minutos.

Para termnar, introduce la prenda en la lavadora y programa un ciclo de lavado a 40 grados. Verás que no queda rastro de las manchas de tinta sin la necesidad de haber utilizado técnicas más agresivas para los tejidos.