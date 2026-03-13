Cuenta atrás para los Premios Óscar más polémicos: cuándo y dónde se puede ver

Llegó la gala de cine más esperada para los cinéfilos y lo hace envuelto de una pequeña polémica.

Y es que si eres amante del cine, hay una fecha marcada en rojo en el calendario: el próximo domingo 15 de marzo. Esa noche, el mundo entero volverá a mirar hacia el Dolby Theatre, escenario de la 98ª gala de los Premios Óscar, la ceremonia más prestigiosa de la industria cinematográfica. Y este año tienes una forma muy sencilla de vivirla como si estuvieras allí: con una suscripción a Movistar Plus+ por solo 9,99 euros al mes.

Porque sí, la gran noche del cine se vive mejor cuando no te pierdes ni un segundo, desde la alfombra roja hasta el último premio.

La gala de los Oscar 2026 se vive en directo en Movistar Plus +

Cuenta atrás para los Premios Oscar más polémicos cuándo y dónde se puede ver / Cortesía Movistar

El domingo 15 de marzo, Movistar Plus+ emitirá en directo y en exclusiva en España la ceremonia de los Premios Óscar. La retransmisión comenzará con la alfombra roja, donde Cristina Teva conectará con Hollywood para acercarte las llegadas de las grandes estrellas. Después, el programa especial estará conducido por María Gómez, que guiará a los espectadores durante toda la noche con análisis, curiosidades y comentarios en directo.

La gala volverá a estar presentada por el carismático comediante Conan O’Brien, que repite como maestro de ceremonias tras el éxito del año pasado. Su humor afilado y su estilo irreverente prometen una noche llena de momentos virales, discursos emotivos y sorpresas.

En otras palabras: todo lo que hace grande a los Oscar… lo podrás ver en directo desde casa.

Las películas nominadas que ya puedes ver en Movistar Plus +

Ahora bien, ¿por qué quieres hacerte de Movistar PLus +? Pues bien, uno de los grandes atractivos de la plataforma es que muchas de las películas nominadas este año ya están disponibles o llegarán muy pronto. En total, 13 largometrajes y 4 cortometrajes con 44 nominaciones están presentes en el catálogo.

Entre ellas destaca especialmente Sinners ('Los pecadores'), la gran favorita de esta edición con 16 nominaciones, incluyendo a la mejor película. Por eso mismo, antes de que se celebren los Óscar quieres llegar a la gala sabiendo exactamente por qué todo el mundo habla de ella, aquí tienes tu oportunidad.

Sinners se posiciona como la gran nominada en los premios Óscar / Cortesía Movistar

También puedes disfrutar ya de Sirat, la película española dirigida por Oliver Laxe que compite a Mejor película internacional y Mejor sonido.

'Sirat', nominada a la mejor película internacional de Movistar Plus + / Cortesía Movistar

Pero la lista de títulos nominados disponibles no termina ahí. En la plataforma también encontrarás películas como:

Un simple accidente

La hermanastra fea

Mr. Nobody Against Putin

Plan de jubilación

Mariposa

Las tres hermanas

Y próximamente llegarán otros grandes títulos tras su paso por cines, como Sentimental Value, que acumula 9 nominaciones y se estrenará el 27 de marzo en la plataforma.

El canal especial de los Oscar: cine 24 horas

La experiencia Oscar en Movistar Plus+ no se limita a la gala. Desde el 19 de febrero hasta el 22 de marzo, el canal Los Oscar por M+ emite cine nominado durante las 24 horas del día.

Además de las películas de esta edición, también puedes revivir algunos clásicos ganadores del pasado como:

The English Patient

Gandhi

Gravity

Chicago

Un auténtico festival de cine en casa perfecto para ir calentando motores antes de la gran noche.

El gran debate de la gala: ¿le llegará el Oscar a Timothée Chalamet?

El gran debate de la gala: ¿le llegará el Oscar a Timothée Chalamet? / Cortesía Movistar

Como cada año, la ceremonia llega rodeada de historias y rivalidades que aumentan la emoción. Una de las más comentadas es la nueva nominación de Timothée Chalamet.

Muchos analistas creen que podría sufrir el conocido "efecto DiCaprio", en referencia a Leonardo DiCaprio, que acumuló nominaciones durante años antes de ganar finalmente el Oscar.

La excepción histórica sigue siendo Adrien Brody, que lo consiguió con solo 29 años gracias a su papel en The Pianist.

Por si fuera poco, algunas declaraciones virales recientes de Chalamet junto a Matthew McConaughey sobre el ballet y la ópera han generado debate entre los fans de los premios. ¿Le pasará factura en las votaciones? La respuesta se descubrirá en directo durante la gala.

Mucho más que cine: deporte, series y grandes estrenos

Suscribirte a Movistar Plus+ no solo te abre la puerta a los Oscar.

También podrás disfrutar de:

Grandes torneos de tenis como el ATP Masters 1000

La temporada final de la serie Outlander

El fenómeno romántico Más que rivales

Y por supuesto, un calendario deportivo espectacular que incluye cada jornada el mejor partido de LaLiga EA Sports, encuentros destacados de la UEFA Champions League y de la Premier League.

Una suscripción que merece la pena

Movistar Plus +, la suscripción que te ayudará a ver el Maschester City - Real Madrid / Cortesía Movistar

La propuesta es sencilla: cine, series y deporte en una sola plataforma, disponible con cualquier operador y con activación inmediata.

Además incluye:

Un estreno de cine cada día

Series originales y éxitos internacionales

Grandes competiciones deportivas

Dos reproducciones simultáneas

La mejor forma de vivir los Oscar

Hay muchas maneras de seguir los Premios Óscar: leer los ganadores al día siguiente, ver clips en redes sociales… o vivir la emoción en directo.

Sentir la tensión cuando se abre el sobre. Descubrir si tu película favorita gana. Celebrar las sorpresas.

Si te gusta el cine, la decisión es fácil: suscríbete a Movistar Plus+ y vive la noche más importante del año en Hollywood sin perderte nada. Porque los Oscar solo pasan una vez al año, pero las historias que nacen en esa gala se recuerdan para siempre.

