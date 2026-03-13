El método más efectivo para eliminar las manchas de aceite y grasa.

Hay varios métodos válidos para eliminar las manchas de grasa, pero este que te recomendamos hoy es infalible y válido para todos los tipos de grasa. Resultará efectivo en cualquier tejido sin importar el tiempo que lleve la mancha en la prenda e incluso con un ciclo corto de la lavadora.

Para llevar a cabo este truco de limpieza para eliminar manchas de grasa solo necesitarás jabón de manos transparente o blanco y bicarbonato de sodio. El resultado es alucinante, pero si las manchas no salen bien a la primera, repite las veces que haga falta, ya que este método no es dañino para el textil.

Esta técnica casera es capaz de eliminar las manchas de aceite corporal, vaselina, rosa mosqueta o Vicks VapoRub. También grasa de asado, aceite y salsas. E incluso aceite industrial, como el que encontramos en la cadena de la bicicleta, en el coche y hasta en escaleras mecánicas.

Lo que debes hacer es verter el jabón de manos sobre las manchas de grasa. Extiende con el dedo para cubrir bien las manchas y después cubre con bicarbonato, que tiene la capacidad de descomponer las moléculas de grasa. Deja actuar 30 minutos y, sin frotar, mete la prenda en la lavadora programando el ciclo de lavado más adecuado para el tipo de tejido.

Limpieza en seco

El bicarbonato también lo puedes utilizar para realizar limpieza en seco, ideal para lavar bolsos de tela o con mal olor sin tener que mojarlos. El bicarbonato, además de eliminar la grasa, acaba con el mal olor y evita el uso de productos de limpieza que pueden desgastar el tejido.

Para refrescar el interior del bolso, espolvorea bicarbonato en el interior y déjalo actual al menos 8 horas. Al término, aspira lo restos y pasa una bayeta de microfibra húmeda con un poco de jabón neutro, frotando con suavidad. Si tienes dudas, prueba antes en una zona poco visible.