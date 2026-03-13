Cómo limpiar tus zapatos de ante para que queden como nuevos sin estropearlos

Los zapatos de antelina o ante tienen un aspecto elegante y suave, pero también son uno de los materiales más delicados del armario. Basta un poco de polvo, una mancha de agua o un roce para que pierdan su aspecto original. Sin embargo, existe un truco sencillo que puede devolverles buena parte de su apariencia sin necesidad de productos especiales.

Uno de los métodos más utilizados consiste en emplear una goma de borrar limpia, como las que se usan para lápiz. Basta con frotar suavemente sobre la mancha o la zona oscurecida y la suciedad irá desapareciendo poco a poco. Este gesto ayuda a levantar el pelo del ante y a eliminar pequeñas marcas sin estropear el material. Después, se puede pasar un cepillo suave —preferiblemente específico para ante— siempre en la misma dirección para recuperar la textura original del zapato.

Si la mancha es más persistente, otro truco casero consiste en utilizar un poco de vapor, acercando el zapato durante unos segundos al vapor de una olla o de una plancha. El calor ayuda a abrir las fibras del ante, facilitando después el cepillado y la eliminación de la suciedad.

Cuidado con el agua

Lo importante es recordar que la antelina no debe mojarse en exceso, ya que el agua puede dejar cercos difíciles de eliminar. Con pequeños gestos como estos, es posible mantener los zapatos de ante limpios y con buen aspecto durante mucho más tiempo.