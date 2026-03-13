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"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros": la nueva estafa que preocupa a la Guardia Civil

La unión de consumidores advierte de esta campaña para robar datos personales y bancarios a los usuarios a través del servicio "Mi carpeta ciudadana"

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Valeria Montero

"Se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros". Este es el mensaje que está llegando a las carpetas de entrada del correo de cientos de españoles y que es falso. Es una estafa y la Guardia Civil se ha puesto seria. "Su objetivo es obtener tu información personal y bancaria", alertan. Esta serie de correos electrónicos fraudulentos (conocido como "phising") suplantan al servicio de "Mi carpeta ciudadana".

Mi Carpeta Ciudadana es un servicio digital donde los ciudadanos pueden gestionar información y realizar trámites administrativos, así como consultar diferentes datos personales y citas previas, además de un canal para comunicarse con las Administraciones Públicas.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad piden a los ciudadanos que lo notifiquen al organismo para ayudar a identificar estas campañas y proteger a otros usuarios. "Te recomendamos bloquear al remitente y eliminar la notificación", aconsejan.

¿Qué hacer si he caído en la estafa?

En el caso de que hayas accedido al enlace y proporcionado tus datos personales y/o bancarios, sigue estos pasos cuanto antes:

  • Contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informar de lo sucedido.
  • Guarda todas las capturas y evidencias posibles. Para darles mayor validez, puedes utilizar el servicio de testigos online.
  • Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyándote para ello en las evidencias que has recopilado del fraude.
  • Realiza egosurfing periódicamente para comprobar si tus datos personales se han visto filtrados en la Red y están siendo utilizados sin tu consentimiento.

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Mi Carpeta Ciudadana ha aclarado que no solicitará nunca a ningún usuario que se identifique por otros medios diferentes a los admitidos por el sistema Cl@ve ni tampoco pedirá un número de cuenta bancaria.

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