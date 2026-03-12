El truco de limpieza definitivo para tu microondas

Entre todos los trucos domésticos que circulan de generación en generación, hay uno que muchos consideran prácticamente insuperable para limpiar el microondas: el método del vapor de limón y agua. Es tan simple, barato y eficaz que incluso muchos técnicos de electrodomésticos lo recomiendan antes que cualquier producto químico.

El procedimiento consiste en llenar un bol apto para microondas con agua y el zumo de medio limón —o directamente introducir el limón cortado— y calentarlo durante unos 3 o 4 minutos. Al hervir, el vapor aromatizado se expande por todo el interior del aparato y reblandece la grasa así como los restos de comida que suelen quedar pegados en paredes y techo.

Cuando termina el tiempo, basta con abrir el microondas con cuidado y pasar un paño o papel de cocina por las superficies. La suciedad sale prácticamente sola, sin necesidad de frotar. El limón, además, neutraliza los olores acumulados de alimentos como pescado, palomitas o salsas.

El vapor es la clave

La clave del éxito está en el vapor: penetra en las zonas más difíciles y afloja incluso las manchas secas que llevan días adheridas. Por eso muchos consideran este método uno de esos trucos de limpieza “perfectos” que apenas admiten mejoras: rápido, natural, económico y eficaz.

P. O.

Cuantos menos productos químicos utilices, mejor para tu salud, para el electrodoméstico y para tu bolsillo. Haz la prueba y verás.