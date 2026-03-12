Multa de 200 euros por conducir sin la baliza v-16: la Guardia Civil ya vigila a los conductores

Si tu coche se avería en plena carretera hay varios aspectos que debes saber y tener en regla si no quieres ser sancionado. El primero y, quizá, el que más has oído en los últimos meses, colocar la baliza v-16 encima del coche. El otro es llevar todo en regla, ya que puedes ser sancionado.

Por ejemplo, circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros. Y, ojo, circular con una ITV desfavorable supone una multa de 500 euros y puede llevar a la inmovilización del vehículo si no se soluciona, aunque tengas cita previa, salvo que te dirijas directamente a la estación de ITV el día y hora de tu cita. Además, no olvides que, si te vieras involucrado en un accidente mientras tu ITV no está en regla, las compañías aseguradoras no se harían cargo de ningún daño o indemnización.

Eso sí, debes saber que no todos los vehículos están obligados circular con la ITV. Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT) existe una excepción para no tener que pasar la inspección. "Si tienes un vehículo con más de 30 años de antigüedad, o con un interés o singularidad especial puedes solicitar la condición de vehículo histórico para ayudar a proteger su carácter representativo y simbólico de una determinada época de producción automovilística". La nueva normativa (2025) de ITV para vehículos históricos en España exime de inspección a coches de más de 60 años y ciclomotores, mientras que el resto pasa revisiones según su antigüedad: bienal (<40 años), trienal (40-45 años) o cuatrienal (>45 años). Ya no es obligatoria la "pegatina" V-19, sustituida por el distintivo ‘H’.

Tal y como señalan desde la DGT, "se considera histórico aquel vehículo que por su antigüedad, interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica".

Y, ¿entonces?, ¿estos vehículos deben llevar la Baliza v-16 también? Pues es una duda que también han querido resolver desde la Dirección General de Tráfico. "La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia, por lo tanto, se puede proceder de la misma forma que se viniera haciendo con aquellos, siendo únicamente obligatorio disponer de la baliza en el vehículo con el que estén circulando en cada momento".

Recuerda que la multa por no llevar baliza-16 es de 80 euros y, ojo, si te bajas de tu vehículo sin el chaleco reflectante puesto, vas a ser sancionado con 200 euros.

Para solicitar la consideración de histórico para tu coche, dependiendo de la situación inicial en la que se encuentre el vehículo, los trámites que tendrás que seguir para obtener la consideración de histórico serán distintos: si el vehículo que quieres catalogar como histórico ya está matriculado en España, no se encuentra dado de baja de manera permanente y tiene la Inspección Técnica de Vehículos en vigor, debes realizar el cambio de servicio a vehículo histórico (Grupo A). Para aquellos vehículos que nunca han estado matriculados en nuestro país, o que el titular desee obtener una matrícula histórica por no corresponder la matrícula ordinaria asignada al vehículo con la fecha de fabricación o matriculación, entre otras excepciones, debes realizar la matriculación como histórico de vehículos no matriculados previamente y otras excepciones (Grupo B). En el caso de que el vehículo hubiera sido rescatado de un desguace, estuviera en situación de baja definitiva o no constaran datos previos del vehículo en la DGT, deberás realizar conjuntamente.