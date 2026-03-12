Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de camisetas inspiradas en la música: desde Lady Gaga a los Rolling Stones

Una oportunidad para tener las prendas de tus artistas favoritos a un precio muy reducido

Fachada de una tienda de Primark. / Jesús Hellín - Europa Press

Benito Domínguez

Entre las muchas colaboraciones que realiza Primark, hay una que tiene un montón de adeptos, las camisetas inspiradas en la música donde puedes encontrar prendas de artistas como Lady Gaga o los Rolling Stones a un precio muy reducido. Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con ellas.

Y es que en Primark puedes encontrar las mejores camisetas de rock, rap y bandas legendarias del britpop. Entre las camisetas de grupos musicales encontrarás bandas emblemáticas, como Guns N’ RosesRamonesAC DCRolling Stones o Nirvana, entre otras.

Además, puedes combinar las camisetas y sudaderas de rock con unos pantalones cargo y unas deportivas para conseguir un look urbano o ponerte unos vaqueros de efecto desgastado y una camiseta extragrande de tu grupo musical favorito para conseguir un look retro de estética grunge de los 90.

Pero si el rock no es lo tuyo, homenajea a las estrellas del movimiento hip-hop con una camiseta de rap. Explora las camisetas de música y encuentra el grupo musical que mejor representa tu esencia. Nada como unas camisetas de rock para darle alegría al armario.

Muy poco dinero

Pero lo mejor de todo es que todas estas prendas te costarán muy poco dinero, así que no tienes por qué decantarte por una o por otra cuando puedes conseguir un buen número de ellas. Tu sólo tienes que preocuparte por elegir las camisetas que más te gusten.

