Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el albornoz más barato del mercado: disponible en dos colores por 8,49 euros

Una oferta inigualable

Benito Domínguez

No hay mejor sensación que ponerse el albornoz al salir de la ducha, pues en Lidl tienen el albornoz más barato del mercado, disponible en dos colores por solo 8,49 euros.

Se trata de un albornoz unisex que es agradablemente suave y flexible; y tiene una calidad de microfibra de alta calidad, absorbente y de secado rápido.

Es un albornoz largo con cuello chal, con cinturón y dos bolsillos de parche.

Además, es fácil de cuidar porque es lavable a máquina hasta 40 grados y apto para secadora.

Colores

Este albornoz se vende en colores beige y gris y antes tenía un precio de 9,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 15 por ciento, con lo que se queda en 8,49 euros.

