Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiador de ventanas 2 en 1 más barato del mercado: perfecto para mamparas de ducha

Lidl sigue seduciendo a los consumidores y ampliando su clientela y este 2026 ya confirma más que nunca su estatus de aliado imprescindible del poder adquisitivo.

Durante mucho tiempo asociada únicamente a la compra de alimentos a bajo precio, la marca ha evolucionado profundamente. Hoy en día, la cadena de descuento ofrece una gama rica y diversificada que abarca desde productos de uso diario hasta artículos para el hogar, el ocio, la ropa o incluso equipamiento de temporada.

Una estrategia ganadora que permite a los clientes ahorrar en todas sus compras. Y más aún en estos días, en plena temporada de rebajas. Las promociones específicas y los precios ajustados marcarán el ritmo del mes de marzo, en el que ya nos hemos recuperado un poco de los gastos del pasado enero y el ahorro que se suele producir en febrero. Para que todo el mundo pueda recuperar su poder adquisitivo, la marca también apuesta por el desarrollo de sus gamas de primer precio, diseñadas para ofrecer una respuesta concreta a la inflación. Permiten a los clientes hacer la compra con más tranquilidad y controlar su presupuesto.

En esta línea, Lidl también multiplica las sorpresas agradables en lo que respecta a los artículos para el hogar. Es el caso de este artículo especialmente apreciado para limpiar cristales, que combina eficacia y precio reducido.

Fácil de usar, permite obtener superficies limpias y sin marcas, sin necesidad de invertir en material costoso. Y es que con este limpiacristales universal 2 en 1 de Wenko se acabaron las ventanas apagadas que no brillan después de limpiarlas.

Este ingenioso modelo combina dos funciones en una sola herramienta. Se trata de un depósito con pulverizador integrado y una almohadilla muy suave para limpiar la superficie de un solo movimiento. De este modo, ahorrará un tiempo precioso y reducirá los desplazamientos entre los diferentes accesorios. Otra ventaja: su mango ergonómico le ayuda a alcanzar las superficies en altura.

Ligero y fácil de manejar, este limpiacristales universal es ideal para todas las superficies acristaladas. Ventanas, espejos, ventanales o mamparas de ducha. Su formato está pensado para simplificar las tareas domésticas y usarlo no puede ser más sencillo. Solo tienes que pulverizar y pasar el limpiacristales de microfibra para obtener cristales limpios y sin rayas. Así ya no tendrás que estar cambiando entre el pulverizador, el paño y la escobilla.

Su depósito tiene una generosa capacidad de unos 110 ml, lo que le evita tener que ir y venir al lavabo cada dos minutos mientras limpia. Este modelo, a la venta en Lidl, incluye, además, dos fundas extraíbles, una para la limpieza en húmedo y otra de felpa para quitar el polvo. Ambas se lavan fácilmente, lo que te permite reutilizarlas infinitas veces. Y, como siempre en Lidl, el precio es una auténtica sorpresa: este práctico accesorio cuesta solo 5,99 euros tras un descuento del 70 por ciento Una excelente razón para añadirlo a tu cesta sin demora.