Irene Rosales emite un comunicado sobre las "infidelidades" de Kiko: anuncian que la pareja va "a juicio" por lo ocurrido en las últimas horas

Lo que en un principio parecía una ruptura cordial y amistosa, cuando Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron en agosto de 2025 su separación después de 11 años de relación y dos hijas en común, Ana (10) y Carlota (8), ha dado paso al conflicto tras la aparición de Lola García en la vida del hijo de Isabel Pantoja, y todo apunta a que podría estallar una guerra judicial por la custodia de sus pequeñas.

Tal y como asegura la revista Lecturas, el detonante de su distanciamiento -aunque ambos lo negasen rotundamente en un principio- fue que el dj pidiese autorización a su exmujer para que su nueva novia recogiese a las niñas del colegio. Ante la negativa de la influencer, el primo de Anabel Pantoja habría decidido dar el paso de solicitar la custodia compartida de las menores, que hasta ahora residían en el domicilio de su madre en Castilleja de la Cuesta con un régimen de visitas flexibles para que su papá pudiese verlas varios días a la semana.

"No solo habría tensión entre ellos, sino que su acuerdo se ha empezado a convertir en una guerra. Todo apunta a que va a acabar en un divorcio contencioso porque Kiko ha pedido la custodia compartida de las personas que tienen en común. Esto fue en enero. Ellos tenían una especie de pacto de visitar que respetaban y él, en el momento que entra Lola en su vida, decide dinamitar ese acuerdo y pedir la custodia compartida de las niñas", ha revelado el director de la publicación, Luis Pliego, este martes en 'El tiempo justo'.

Un movimiento que no habría sentado demasiado bien a Irene, que por su parte ha movido ficha y habría contratado a un abogado -hasta ahora tenían uno en común- y por lo que parece el convenio de separación se fijará ante un juez en lugar del acuerdo amistoso que tenían hasta ahora.

Pero eso no es todo. "Irene Rosales se libera en '¡De viernes!' La exmujer de Kiko Rivera reaparece en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar largo y tendido sobre su tormentosa relación de once años con el hijo de Isabel Pantoja. Por primera vez, la modelo se pronunciará sobre las numerosas infidelidades que sufrió durante su matrimonio con el DJ", anuncian desde el programa de Telecinco. "El pasado agosto, Kiko Rivera e Irene Rosales comunicaron a través de sus redes sociales su decisión de mutuo acuerdo de poner fin a su matrimonio, aclarando que no había estado involucradas terceras personas. Una ruptura que aseguraron que se había producido de manera "cordial" y "pensando en lo mejor para ambos". Desde entonces, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Irene Rosales con el empresario Guillermo, con el que fue pillada en unas románticas fotografías que se hicieron públicas un par de días después del comunicado de su separación con Kiko Rivera. Por su parte, el hijo de Isabel Pantoja comenzó hace unos meses una relación con la bailarina Lola García, a la que hace poco le dedicaba una romántica canción. Ahora, Irene Rosales romperá su silencio sobre cómo fue realmente su relación con Kiko Rivera, sincerándose por primera vez sobre las numerosas infidelidades que este cometió a lo largo del matrimonio y lo duro que ha sido para ella tener que soportar recibir constantemente comentarios llamándola "cornuda".