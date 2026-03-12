La DGT se pone seria y multa con 200 euros al motorista por no poner el distintivo v-19 en la moto: la guardia civil vigila a los conductores

La baliza v-16 ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Este dispositivo, obligatorio en los coches desde el 1 de enero y que sustituye a los triángulos en caso de avería en una vía interurbana, ha llegado hasta la Comisión Europea. Este organismo ha descartado que la obligatoriedad en España de la baliza v-16 conectada como sustituto del triángulo de emergencia vulnere el derecho comunitario y ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada en la UE, por lo que corresponde a los Estados miembro establecer sus propias normas en materia de seguridad vial. En respuesta a tres iniciativas presentadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la compatibilidad de las balizas con el derecho europeo, un alto funcionario del Ejecutivo comunitario ha sostenido que el Gobierno se ha amparado en la prerrogativa que le concede el Convenio de Viena sobre el tráfico que les permite definir dispositivos para garantizar la seguridad vial.

"Evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", ha afirmado la Comisión.

Una de las dudas que más han surgido es sobre la obligatoriedad de este dispositivo en las motocicletas. `Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), "en el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera. Dado su diseño con base magnética, estos son los puntos más frecuentes y recomendados para colocar la baliza: depósito de gasolina, ya que ofrece una posición elevada y central; asiento o maletero, ideal si la moto cuenta con baúl o barra del espejo.

Pero hay un indicativo que sí o sí deben llevar los motoristas en su vehículo si no quieren ser sancionados. Se trata del distintivo v-19, también conocido como la etiqueta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). "En nuestro país, las motocicletas tienen la obligación de pasar la ITV desde mediados de la década de 1980 y los ciclomotores desde 2006. En el caso de las motocicletas, deben acudir a una estación de inspección técnica a los cuatro años desde su matriculación y, a partir de ahí, cada dos años durante toda su vida útil. Por su parte, esta periodicidad cambia en el caso de los ciclomotores, los cuales deben pasar la ITV por primera vez a los tres años desde su matriculación y, luego, cada dos años. Pese a la obligatoriedad de estas comprobaciones periódicas, la ratio de incumplimiento en acudir a la ITV en este tipo de vehículos es muy elevada. Un hecho que podría explicar la elevada siniestralidad en el último año", explican desde AECA ITV.

Debes saber que circular con la ITV caducada en moto conlleva una multa general de 200 euros (100 con pronto pago). Si la ITV es desfavorable, la multa es de 200 euros y solo permite ir al taller, mientras que una ITV negativa (defectos muy graves) conlleva 500 euros y la inmovilización del vehículo.