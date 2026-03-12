La DGT se pone seria con la instalación de radares para Semana Santa ya empieza a sancionar: la multa de 200 euros a los coches sin la v-25 y con matrículas con letras D o F

Si te vas a despalzar en cocne las próximas semanas o, espcialmente, en los festivos de Semana Santa, debes saber que la Dirección General de Tráfico (DGT), ha instalado 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas que parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

La DGT avisa a través de un comunicado que "durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente".

Una de las novedades desde el 1 de enero de 2026, junto con el uso de la baliza v-16, es la llegada de las a Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a diferentes ciudades. Por ejemplo, en Madrid, los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental (concido como distintvo v-25), la denominada etiqueta A, no podrán circular por estas zonas.

En Oviedo, que también cuenta con ZBE se restringe el acceso al centro a coches sin etiqueta (gasolina pre-2000, diésel pre-2006). Las restricciones afectan al anillo interior, con multas de 200 euros tras un periodo informativo.

Tal y como explica el Boletín Oficial del Estado, la etiqueta A se refiere a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, y coches diésel anteriores al año 2006, cuando la matrícula de los coches rondaba la las letras D y F en la matriculación. De forma mucho más precisa, hablaríamos de coches de gasolina anteriores a la normativa Euro 3, y coches diésel anteriores a la normativa Euro 4. El BOE explica que no se ha creado un distintivo ambiental para los vehículos A. Por tanto, hablar de etiqueta A no tiene sentido, ya que no existe. Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo exigirá a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridetos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial.

El acceso no permitido a las zonas de bajas emisiones de cualquier parte del territorio nacional desde el 21 de marzo de 2022 se sanciona como infracción grave de tráfico, llevando aparejada una multa de 200 euros, conforme a lo previsto en los artículos 18, 76.z3 y 80.1, (100 euros si es por pronto pago).