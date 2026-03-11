‘Más que rivales’: la segunda temporada llegará a Movistar Plus+

La serie ‘Más que rivales’ se ha convertido en uno de los grandes fenómenos recientes del catálogo de Movistar Plus+, donde se estrenó antes que en otros países europeos como Alemania, Francia o Italia. Según la información difundida por la plataforma, la producción ha contribuido de forma significativa a acercar la marca Movistar Plus+ a un público más amplio y, especialmente, a una audiencia joven y diversa.

El estreno cumplió las altas expectativas dentro de la plataforma. Los espectadores pudieron verla tanto doblada como en versión original con subtítulos, lo que amplió su alcance entre distintos públicos. Además, la serie ha generado una intensa conversación en redes sociales y llegó a liderar los rankings de conversación social durante el mes de febrero, según los datos que comparte Movistar Plus+.

La historia de ‘Más que rivales’ —titulada en su versión original ‘Heated Rivalry’— se centra en la relación entre dos jugadores de hockey sobre hielo, uno canadiense y otro ruso. En la pista son rivales directos, pero fuera de ella mantienen una relación amorosa en secreto. La serie está basada en la segunda entrega de la saga ‘Game Changers’, escrita por Rachel Reid, una colección de novelas de culto que por el momento cuenta con seis títulos y que ha sido un éxito de ventas.

La producción ha sido creada por Jacob Tierney y está protagonizada por Hudson Williams, que interpreta a Shane, y Connor Storrie, que da vida a Ilya. La trama sigue a estos dos jugadores a lo largo de los años, mostrando cómo lo que comienza como una aventura secreta entre novatos acaba convirtiéndose en una historia marcada por el amor, la negación y el autodescubrimiento, mientras ambos buscan el éxito deportivo en una liga altamente competitiva.

El propio Tierney explica el espíritu de la serie con estas palabras: “Sí, puedes ser jugador de hockey. Sí, puedes ser la estrella de tu propia historia. Y sí, lo más importante, puedes enamorarte y tener un final feliz. Pretendo hacer todo lo posible para que ‘Más que rivales’ sea diferente a todo lo que la televisión ha visto jamás”.

Por su parte, la autora Rachel Reid resume el núcleo de la historia: “No es solo una historia romántica, es una historia sobre el miedo a ser visto y la valentía de amar”.

Los actores también han destacado el peso emocional de los personajes. Connor Storrie subraya que “para que podamos creer en estos dos personajes juntos, tenemos que creer realmente en ellos por separado”, mientras que Hudson Williams reconoce que se sintió profundamente conectado con su papel: “Me enamoré de Shane inmediatamente… al terminar el capítulo seis estaba llorando”.

La segunda temporada llegará próximamente a Movistar Plus+.