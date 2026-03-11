El método para limpiar tu cepillo de dientes que te dejará a cuadros: agua oxigenada

El cepillo de dientes es uno de los objetos que más utiliza cualquier persona en su higiene diaria y, sin embargo, también uno de los que menos se limpia. A simple vista parece suficiente con aclararlo después de cada uso, pero la realidad es muy distinta: humedad, restos de pasta, microgotas de saliva y el ambiente del baño crean el entorno perfecto para que proliferen bacterias y hongos. Por eso, los expertos insisten en que conviene desinfectarlo de forma regular, y existe un truco tan sencillo como eficaz que muy pocos ponen en práctica: el baño semanal en agua oxigenada.

El método no tiene misterio. Basta con llenar un vasito con agua oxigenada al 3% —la que se compra en cualquier farmacia— e introducir el cabezal del cepillo durante 10 a 15 minutos. Este tiempo es suficiente para que el producto desactive microorganismos y elimine prácticamente todas las bacterias acumuladas entre las cerdas. Después, solo hay que enjuagarlo con agua caliente y dejarlo secar en posición vertical, sin cubrirlo.

Redacción

La efectividad de este truco reside en que el agua oxigenada actúa como un potente desinfectante sin resultar agresivo con el material del cepillo. Al eliminar los microbios, también se evita la aparición de malos olores y se prolonga la vida útil del cepillo, algo especialmente útil en los eléctricos, cuyos cabezales conviene cuidar al máximo.

¿Cuántas veces al mes?

Los dentistas recomiendan realizar esta desinfección una vez a la semana, además de mantener hábitos básicos: no guardar el cepillo en estuches cerrados —la humedad es su peor enemigo—, mantenerlo alejado del inodoro y sustituirlo cada tres meses o antes si las cerdas empiezan a abrirse.

Un gesto mínimo que apenas requiere tiempo, pero que marca una gran diferencia en la salud bucal. Porque, igual que cuidamos nuestros dientes, también deberíamos cuidar las herramientas que usamos para limpiarlos.