Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el robot de cocina que siempre se acaba agotando: ahora 50 euros más barato
Se trata de la versión inteligente del Monsieur Cuisine
B.D.
Cada vez que sale a la venta pasa lo mismo, se acaba agotando rapídismo. Así es el robot de cocina de Lidl, el Monsieur Cuisine en su versión inteligente, que ya puede comprarse en sus supermercados y está 50 euros más barato. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
La versión "smart" del robot de cocina de Lidl tiene una pantalla más grande, de 8 pulgadas; y es multifuncional, ya que cuece, sofría, cuece al vapor, amasa, mezcla, bate, pica, tritura, muele y emulsiona.
Robot de cocina. / Lidl
Tiene función WIFI y control por voz, diez velocidades y botón turbo. También tiene báscula integrada hasta 5 kilos, 600 recetas preinstaladas y puedes programar las recetas de forma automática hasta 12 horas.
Tiene una temperatura regulable en intervalos de 5 grados entre 37 y 130 grados, así como temporizador de 99 minutos.
Precio
Este maravilloso robot de cocina suele tener un precio de 299 euros, pero en Lidl le han rebajado 50 euros, con lo que se queda en solo 249,99 euros.
- Suplanta a un agricultor de una localidad de Benavente para financiar maquinaria con un crédito fraudulento
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Reclama en un desguace de la zona de Benavente por un motor averiado y los propietarios lo agreden en el suelo
- Alvise se estrella en Zamora: escasa afluencia en su acto de campaña
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Un hombre y una mujer, heridos tras estrellarse su coche contra un animal en Pobladura del Valle
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones