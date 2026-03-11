Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: solo 3 euros
Tienen 33 x 48 centímetros, se adaptan a mesas rectangulares y están diseñados para resistir el sol y la lluvia: pon ya un toque primaveral a tus comidas
A. O. / M. R.
La primavera está a la vuelta de la esquina y, con ella, los tonos más alegres, divertidos y coloridos. Y no es que en invierno haya que estar apagados, pero es cierto que la decoración te pide otra frescura con la llegada de la primavera. Y esa idea la han captado muy bien en el Lid, la cadena de descuento que está causando sensación con nuevas ofertas y promociones difíciles de encontrar en otros sitios, al menos, a ese precio tan competitivo.
La marca de descuento es más que nunca líder en precios bajos, pero sin renunciar a la calidad. Hace años que la cadena diversifica su oferta y ya no solo sirve para llenar tu nevera. Ahora los clientes también acuden allí para comprar ropa o muebles para su hogar. La cadena alemana es una de las favoritas de los consumidores para ahorrar dinero.
Paquetes de tres
Y es que este supermercado tiene prácticamente de todo. ¿Necesitas muebles? ¿Te apetece renovar tu armario para la primavera? Entonces, Lidl es el lugar ideal para darte un capricho y los aficionados a la decoración también salen ganando. Este mes podrán encontrar un montón de artículos para embellecer su hogar.
En particular, bonitos manteles para decorar tu mesa de exterior. Un set que se vende en paquetes de tres en Lidl. Hay varios colores disponibles, una bonita selección para que puedas elegir los que mejor se adapten a tus gustos personales.
Fabricados en polipropileno, estos manteles de la marca Livarno Home pueden permanecer a la intemperie sin problema. Ya sea con sol o con lluvia, resistirán cualquier clima. Sus dimensiones de 33 × 48 centímetros permiten que se adapten a todo tipo de mesas rectangulares y así poder dar un toque decorativo a tus comidas al aire libre o dentro de casa. Elige entre el mantel con motivos de limones, el estampado ornamental o el acabado efecto mármol gris.
Fáciles de usar y mantener, basta con pasarles un paño húmedo para limpiarlos.Y ahora viene lo mejor, porque su precio es simplemente imbatible. Para hacerte con uno de estos bonitos manteles, solo tendrás que gastarte 3,99 euros por unidad.
