Lidl se despide de la fregona con el aspirado que barre y friega: mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el bastón limpiador que baja su precio

Lidl gana cada vez más adeptos gracias a sus jugosos descuentos y la gran cantidad de productos que vende. Alimentación, electrónica, deporte... La cadena alemana tiene prácticamente todo lo que necesitas e, insistimos, a unos precios que apenas tienen competencia.

Pero Lidl no se detiene ahí. La marca también piensa en tu hogar, que en estas fechas festivas se convierte en un auténtico refugio. Ya sea para crear un rincón de relax antes de las fiestas o para preparar tu casa para recibir a tus seres queridos, el catálogo está repleto de artículos ingeniosos y asequibles.

Y quien dice fin de año, dice también limpieza a fondo antes de empezar de nuevo con buen pie. Muchos aprovechan este periodo para poner en orden su hogar antes de las celebraciones. Es precisamente aquí donde Lidl destaca con una gama de prácticos electrodomésticos para simplificarte la vida. Entre las ofertas más esperadas, hay una que ya destaca: una aspiradora en promoción, perfecta para empezar el nuevo año con una casa impecable. Descubre en Lidl la aspiradora multifunción 3 en 1 CrossWave. Un aparato que realmente simplifica la limpieza gracias a sus múltiples funciones. Esta escoba con mopa extraíble y lavable a máquina no solo permite recoger el polvo, sino también fregar los suelos con una eficacia muy superior a la de una fregona convencional. Este modelo de alto rendimiento aspira, lava y seca en una sola operación. Cuenta con un potente motor y dos depósitos separados: 820 ml para el agua limpia y 480 ml para el agua sucia. Esto facilita el llenado, el vaciado y la limpieza, y le permite ahorrar tiempo.

Versátil, es adecuado para todo tipo de suelos, ya sean laminados, baldosas, parqué o moquetas de pelo corto... Su función de pulverización continua de agua elimina la suciedad sin esfuerzo, incluso en el corazón de las fibras. Equipado también con un filtro HEPA-13, este aspirador Bissel consigue incluso purificar el aire durante la limpieza. ¿Qué más se puede pedir? Su mango, bloqueable en posición vertical, también facilita mucho su uso.

Con él, podrás llegar fácilmente a todos los rincones de la casa sin esfuerzo. Con su diseño moderno y elegante, junto con su atractivo precio, este completo aparato se convertirá en un elemento indispensable para tus tareas domésticas.

En Lidl puedes encontrar este producto 3 en1 por un precio de 169 euros. Una forma muy económica de eliminar escoba, cubo y fregona y tener todo en un único aparato que deja los suelos perfectos en una sola pasada.