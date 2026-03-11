Usar la lavadora a la hora equivocada puede triplicar lo que pagas de luz

El precio de la electricidad vuelve a mostrar diferencias muy marcadas a lo largo del día. En jornadas como la actual, la electricidad puede alcanzar los 0,39 €/kWh en la franja más cara, frente a los 0,12 €/kWh en la más barata. Según un análisis del comparador Selectra, estas diferencias horarias pueden provocar que utilizar un electrodoméstico en el momento equivocado suponga pagar hasta tres veces más por el mismo consumo.

El estudio del comparador Selectra analiza el consumo de algunos de los electrodomésticos más habituales del hogar y muestra cómo el precio de la electricidad impacta directamente en la factura.

Uno de los ejemplos más claros es el de la lavadora. Utilizarla durante una hora puede costar 0,24 euros en la franja más barata, pero subir hasta 0,75 euros en la más cara.

Algo similar ocurre con otros electrodomésticos de alto consumo, como el horno o la vitrocerámica. En estos casos, el coste puede pasar de 0,27 euros a 0,83 euros dependiendo del momento del día.

Tal y como explican desde Selectra, las diferencias afectan especialmente a los dispositivos que más energía consumen.

A las 20:00 horas el coste puede superar los 80 céntimos

Los aparatos como lavadoras, hornos, vitrocerámicas o lavavajillas son los que más notan estas variaciones.

Si se utilizan en la franja más barata del día, el coste por hora suele rondar los 20 céntimos. Sin embargo, si se usan en el momento más caro —alrededor de las 20:00 horas— el precio puede superar los 80 céntimos.

Incluso los dispositivos pequeños también se ven afectados

En electrodomésticos con menor consumo, como televisores u ordenadores portátiles, la diferencia es menor, aunque sigue siendo notable.

Según los datos recogidos por Selectra, ver la televisión puede costar 0,02 euros en la hora más barata frente a 0,06 euros en la más cara.

En el caso de un portátil, el coste puede pasar de 0,02 euros a 0,05 euros dependiendo de la franja horaria.

La diferencia diaria puede ser notable

Si varios electrodomésticos se utilizan a lo largo del día, la diferencia puede ser considerable. El análisis del comparador Selectra señala que el gasto puede situarse en 1,99 euros si se concentran en las horas más baratas, frente a 6,12 euros si se utilizan en las más caras.

Estas diferencias, cuando se mantienen durante periodos prolongados, pueden tener un impacto importante en la factura eléctrica.

De hecho, adaptar el consumo a las franjas más económicas podría suponer que una factura mensual pase de unos 180 euros a unos 60 euros, especialmente en jornadas con gran volatilidad en el mercado eléctrico.

Por ello, electrodomésticos programables como lavadoras, lavavajillas o secadoras permiten aprovechar mejor las horas más baratas del día.