La estafa de Amazon que cada vez afecta a más personas: así funciona

Las plataformas de compra y venta han transformado el comercio digital en los últimos años, pero también han abierto la puerta a nuevas formas de fraude. Según explica la web especializada estafas.info, en los últimos tiempos se ha detectado un aumento de las estafas relacionadas con Amazon, muchas de ellas basadas en el uso de datos personales de los consumidores.

Estas prácticas pueden adoptar diferentes formas, desde paquetes inesperados hasta falsas ofertas de trabajo o mensajes que intentan robar información personal.

El paquete que llega sin haberlo pedido

Uno de los métodos más curiosos es la llamada estafa de brushing. Tal y como detalla estafas.info, consiste en que algunas personas reciben paquetes que nunca han pedido. En muchos casos están vacíos o contienen objetos de poco valor.

El objetivo de esta práctica no es robar dinero directamente, sino manipular el sistema de reseñas. Un vendedor puede generar pedidos falsos y entregas registradas para mejorar su puntuación en las plataformas.

Falsos trabajos relacionados con Amazon

Otra modalidad de fraude utiliza ofertas de trabajo falsas.

Según recoge estafas.info, los delincuentes prometen tareas aparentemente sencillas, como hacer clics, calificar productos o reescribir etiquetas de Amazon.

El contacto suele realizarse a través de WhatsApp o Telegram. En algunos casos ofrecen pequeñas remuneraciones al principio, pero con el tiempo se descubre que se trata de un entramado fraudulento.

El clásico ‘phishing’ sobre paquetes

El tercer tipo de fraude es el phishing, una técnica que intenta engañar a los usuarios haciéndose pasar por empresas legítimas.

En este caso, alguien contacta con la víctima afirmando que un paquete no pudo entregarse porque faltan datos. El mensaje puede llegar por SMS o mediante una llamada telefónica.

Según explica estafas.info, cualquier información que facilite la víctima puede acabar en manos de redes delictivas.

La web recuerda además que Amazon nunca solicita información sensible, como contraseñas o datos de tarjetas, y que la compañía dispone de un portal específico para denunciar este tipo de fraudes.

Incluso la basura puede revelar información

La obtención de datos personales puede tener distintos orígenes. En muchos casos, los estafadores compran grandes bases de datos filtradas o aprovechan brechas de seguridad en empresas.

Pero también existe otra técnica más inesperada: buscar información en la basura.

Tal y como advierte estafas.info, algunos delincuentes revisan sobres de envíos postales, documentos o cualquier papel que contenga nombres, direcciones o patrones de consumo.

Con esa información pueden perfeccionar sus engaños, ya que conocen detalles sobre posibles víctimas.

Qué hacer para evitar estos fraudes

Entre las recomendaciones que recoge la web especializada destacan varias medidas sencillas:

No responder a SMS o llamadas sospechosas.

No facilitar datos personales a terceros.

Desconfiar de ofertas demasiado generosas.

Consultar siempre la información en las webs oficiales de las empresas.

Además, antes de tirar documentos o etiquetas de envíos, conviene destruirlas o borrar los datos personales, cortar tarjetas antiguas y eliminar la información de dispositivos electrónicos que se vayan a desechar.

Porque, como recuerda estafas.info, cualquier dato personal, por pequeño que parezca, puede ser utilizado para intentar una estafa.