Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el completo set de dibujo que está a la mitad de su precio
Sin duda se trata de una toda una ganga
B.D.
Tanto si te dedicas al dibujo como afición como si tienes hijos en edad escolar no puedes perderte la oferta que acaba de lanzar Lidl, un completo set de dibujo que está a la mitad de su precio. Sin duda, se trata de toda una ganga, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con este set.
Se trata de un set de dibujo de la marca Staedtler que es ideal para desarrollar la creatividad.
Está formado por lápices y rotuladores de colores. Los lápices de color son en formato hexagonal clásico con mina borrable. Así, los pequeños errores se pueden corregir de inmediato con la punta de goma. Además, la capa protectora blanca fortalece el núcleo de plomo y aumenta la resistencia de rotura. Y la madera es procedente de bosques gestionado de forma sostenible con certificado PEFC.
En cuanto a los rotuladores, tienen capuchón transpirable. Además, son fácilmente lavables sobre la mayoría de telas. Tienen un ancho de línea de aproximadamente 1,0 milímetros.
Colores
El set cuenta con 24 colores diferentes y su precio antes de la oferta es de 4,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 50 por ciento, la mitad, con lo que se queda en 2,49 euros.
