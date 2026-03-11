‘El depredador de Sevilla’: la historia del guía turístico acusado por varias estudiantes
La historia detrás de “Manu White” llega a Netflix.
Netflix ha anunciado el estreno de ‘El depredador de Sevilla’, una nueva docuserie que reconstruye el caso de un guía turístico acusado de agredir a varias estudiantes extranjeras en España.
Tal y como explica Netflix, la serie se estrenará el próximo 27 de marzo y profundiza en una historia que salió a la luz cuando varias jóvenes comenzaron a conectar experiencias que, en un principio, parecían no tener relación entre sí.
Durante años, Manuel Blanco, conocido entre estudiantes extranjeros como “Manu White”, era visto como un guía cercano que organizaba viajes baratos por diferentes lugares de España.
Sin embargo, detrás de esa imagen se escondía una realidad mucho más oscura.
El caso que destaparon varias jóvenes
La docuserie, producida por Atresmedia en colaboración con Ana Pastor – Newtral y dirigida por Alejandro Olvera, reconstruye el caso a través de testimonios, materiales inéditos y una investigación desarrollada durante varios años, según explica Netflix.
Entre los relatos destaca el de Gabrielle Vega, una joven que viajó desde Estados Unidos a España con 19 años para mejorar su español antes de comenzar la universidad.
Su experiencia cambió cuando decidió contratar los servicios de Discover Excursions, una empresa especializada en organizar viajes low cost para estudiantes extranjeros.
Un viaje que cambió su vida
Durante una escapada de fin de semana organizada por la empresa, el guía responsable de acompañarla la invitó a beber y después la agredió sexualmente, según relata la historia que reconstruye la docuserie.
Durante años, Gabrielle vivió con ese recuerdo en silencio. Según detalla Netflix, la joven llegó a sentirse culpable y ocultó lo ocurrido durante mucho tiempo.
Finalmente decidió contar su historia públicamente en un conocido programa de televisión.
El momento en que todo empezó a encajar
Tras hacer pública su experiencia, Gabrielle descubrió algo inesperado: decenas de mujeres estadounidenses que no se conocían entre sí afirmaban haber vivido situaciones similares.
Todas ellas señalaban a la misma persona: Manu White, el hombre que se presentaba como “el príncipe de Sevilla”.
La docuserie ‘El depredador de Sevilla’, que llega a Netflix el 27 de marzo, reconstruye cómo estas historias comenzaron a conectarse y cómo una red de viajes para estudiantes internacionales terminó convirtiéndose en el escenario de una serie de agresiones que permanecieron ocultas durante años, según explica la propia plataforma.
