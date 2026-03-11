La confesión de Jorge Drexler sobre la dictadura que marcó su vida

El cantante Jorge Drexler ha hablado abiertamente sobre cómo la dictadura militar en Uruguay marcó su juventud y hasta su relación con el baile. Tal y como recoge RTVE, el artista explicó estos recuerdos durante su paso por ‘La Revuelta’, donde presentó ‘Taracá’, su decimotercer disco.

Drexler recordó que creció en un contexto muy marcado por la dictadura militar uruguaya. “Me crie en una dictadura muy dura en un país muy chico, que llegaba hasta los rincones más internos”, afirmó, señalando que esa situación frustró muchas de sus “ansias de baile”.

De médico a cantautor

La trayectoria de Drexler comenzó lejos de los escenarios. A principios de los años 90, compaginaba su trabajo como médico con su pasión por la música.

Según explica RTVE, su carrera dio un giro cuando teloneó a Joaquín Sabina en Montevideo. Fue entonces cuando el artista de Úbeda lo animó a trasladarse a España, donde terminaría consolidando su carrera como cantautor.

Con el paso de los años, Drexler ha logrado una carrera internacional que incluye un Oscar, un Goya y 16 Latin Grammys.

El momento en que decidió cambiar su música

Tras más de dos décadas de trayectoria, el artista decidió cambiar su estilo con ‘Bailar en la cueva’ (2014), su décimo disco.

En ese proyecto se alejó del formato tradicional de la canción de autor para acercarse a una música más bailable. Drexler explicó en ‘La Revuelta’ que esa decisión fue en parte una respuesta a las limitaciones que había sentido durante su juventud bajo la dictadura.

Un regreso a Montevideo con su nuevo disco

Esa búsqueda continúa ahora con ‘Taracá’, su decimotercer disco, que recibió por primera vez de manos de David Broncano. El álbum supone un regreso metafórico, musical y físico a Montevideo, su ciudad natal, con el candombe uruguayo como uno de los elementos centrales.

Durante el programa, Drexler presentó también la canción “¿Qué será que es?”, un candombe cuyo videoclip incluye imágenes grabadas por su padre.

El nuevo trabajo está grabado casi en su totalidad en Uruguay y está dedicado a la memoria de su padre, Gunter Drexler, fallecido hace dos años. Tal y como explica RTVE, Gunter Drexler era un judío alemán que huyó del nazismo en 1939 y vivió durante nueve años en Bolivia, el único país que les dio asilo en aquel momento.

Para el músico, este regreso a sus raíces también tiene que ver con un momento personal importante: el cambio de “estatus familiar”. “Pasar de ser hijo a ser solo padre”, explicó, recordando que cada vez que su vida cambia profundamente, siente la necesidad de volver a su tierra.