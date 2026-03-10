Multado con 100 euros después de aparcar su coche y salir a realizar unas gestiones: la Policía Local se pone seria y vigila a los conductores

Aparcar en las ciudades supone una lacra para miles de conductores al día. Sobre todo sí se va con prisa. Pero, ojo, hay que tener muy claro dónde se puede aparcar y si cumplimos por la norma, ya que si no, esa parada de "5 minutos para hacer una gestión" nos puede salir cara o incluso complicarnos la mañana.

Y es que seguro que a algún conductor le ha pasado que vuelve hacia su vehículo y, sorpresa, ya no está donde había estacionado. ¿El motivo? La grúa se ha llevado el coche por estar mal aparcado. Cuando la grúa se lleva tu coche, la "multa" principal es el coste de la retirada y el depósito (tasas), pero también se te impone una sanción económica adicional por la infracción de tráfico original, que varía según el motivo (aparcamiento indebido, ZBE, etc.) y puede oscilar entre 80 y 200 euros o más, a lo que se suman las tasas de la grúa y el coste de estancia en el depósito municipal.

En Zamor, por ejemplo, según la normativa publicada por el Ayuntamiento, los "automóviles, turismos, furgonetas, cuatriciclos, quads, vehículos especiales, remolques, semirremolques y vehículos similares con más de dos ruedas, cuya masa máxima autorizada no supere los 2.000 Kg" deben pagar 82,9 euros por la retirada y traslado del vehículo. A partir de las 24 horas en el depósito de vehículos hay que abonar entre 15 y 20 euros por cada día o fracción, 10 si son motocicletas.

¿Y qué tienes que hacer si la grúa se lleva tu vehículo? "Es importante saber dónde llamar cuando se lleva el coche la grúa y el operario no ha dejado una notificación al respecto. En ese caso, tendrás que contactar con el servicio de información municipal. Allí, después de proporcionarles la matrícula del coche, te podrán confirmar el depósito en el que se encuentra tu vehículo. Si no consigues contactar, debes saber que la Administración tiene que notificar al conductor la retirada del vehículo en 24 horas", explican desde Helvetia. "Cuando la grúa retira un vehículo de la vía pública, lo lleva al depósito municipal. Es recomendable acercarse lo antes posible a recogerlo, para evitar un gasto elevado de estancia del vehículo. De ahí la importancia de conocer con la mayor brevedad dónde se lleva el coche la grúa, no solo por los problemas que te pueda ocasionar no contar con él, sino por el desembolso económico que tendrás que realizar, cuanto más tiempo pase."

Según el artículo 105 de la Ley de Tráfico, es legal que la grúa se lleve tu vehículo estando bien aparcado. De este modo, los casos en los que la grúa puede retirar tu vehículo, aunque se encuentre bien estacionado, son: Peligro o estorbo: cuando constituya un peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones. Servicios públicos: cuando esté obstaculizando algún servicio o deteriorando el patrimonio público. Eventos/Obras: cuando esté correctamente señalizado que es un lugar de obra pública, itinerario de manifestaciones culturales o comerciales, como procesiones, cabalgatas o mercadillos, por ejemplo. Aparcamiento regulado: cuando esté estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal para el estacionamiento de vehículos con limitación horaria y no coloque el distintivo o rebase el triple el tiempo abonado.