Viajar en tiempos de inteligencia artificial: el experimento viral de una isla que no existe

En plena expansión de la inteligencia artificial, los hábitos de los viajeros siguen teniendo mucho de tradicionales. Una encuesta realizada a más de 7.000 usuarios revela un dato llamativo: el 60% de los viajeros sigue priorizando la planificación humana y la información contrastada frente a las recomendaciones de la IA.

El dato forma parte de una investigación impulsada por Civitatis, la plataforma especializada en actividades y visitas guiadas en español, que ha lanzado su nueva campaña de Semana Santa bajo el lema “Viajar es humano”.

El experimento de la isla que no existe

Para lanzar este mensaje, la compañía ha creado una campaña que busca llamar la atención sobre los riesgos de confiar ciegamente en recomendaciones no verificadas.

La iniciativa recrea un destino ficticio: la Isla de San Elías, un lugar que en realidad no existe. Con este ejemplo, la marca pretende mostrar cómo algunas herramientas basadas en inteligencia artificial pueden llegar a sugerir lugares o actividades inexistentes si la información no está correctamente verificada.

La campaña también coincide con el lanzamiento de su nueva aplicación, que apuesta por el acceso a información en tiempo real y millones de reseñas auténticas, dos elementos que los propios usuarios consideran clave para planificar viajes con mayor fiabilidad.

Los viajeros siguen prefiriendo planificar por su cuenta

Los datos de la encuesta muestran además un perfil de viajero bastante activo. Más del 65% de los encuestados tiene más de 46 años y suele realizar entre dos y cinco viajes al año.

Sin embargo, incluso entre este tipo de viajeros frecuentes, la inteligencia artificial aún no se ha convertido en la herramienta principal para organizar escapadas. De hecho, el 60% reconoce que todavía no la utiliza para planificar sus viajes.

Entre las razones más habituales aparecen dos factores claros. Por un lado, muchos viajeros disfrutan diseñando sus propios itinerarios y organizando cada detalle del viaje por su cuenta. Por otro, existe también una brecha de conocimiento, ya que algunos usuarios aseguran no conocer bien las aplicaciones de la IA para este tipo de tareas o no sentirse cómodos utilizándolas.

El gran problema de la IA al planificar viajes

El estudio también revela cómo se usa realmente la inteligencia artificial en este contexto. En muchos casos, los viajeros recurren a ella solo como punto de partida para resolver dudas logísticas, pero después contrastan la información en buscadores o plataformas especializadas.

La razón es sencilla: casi la mitad de los encuestados afirma haber detectado errores en recomendaciones generadas por IA.

Entre los problemas más frecuentes destacan horarios desactualizados, enlaces rotos o lugares que aparecen como abiertos cuando en realidad ya no lo están.

La campaña “Viajar es humano” estará activa del 5 de marzo al 5 de abril, coincidiendo con el periodo de planificación y disfrute de los viajes de Semana Santa.