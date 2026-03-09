Tirotean la casa de Rihanna: la cantante estaba dentro cuando ocurrió

Momentos de gran tensión se vivieron el domingo en Beverly Hills cuando una mujer disparó varias veces contra la casa de Rihanna, una de las estrellas del pop más conocidas del mundo. Según apuntan en ‘Los Angeles Times’, al menos una de las balas atravesó una pared de la mansión de la cantante.

La policía acudió tras una llamada de emergencia

El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a un aviso de disparos a las 1:21 de la tarde del domingo en el barrio de Beverly Hills Post Office. Poco después, una mujer de 30 años fue detenida como sospechosa del tiroteo.

De acuerdo con la información policial, Rihanna se encontraba en casa en ese momento, aunque no se registraron heridos.

Según explicó el sargento Jonathan de Vera, portavoz del departamento, la sospechosa disparó varias veces desde el interior de su vehículo hacia la vivienda.

Al menos diez disparos contra la residencia

Las comunicaciones de radio del departamento policial indicaron que se realizaron al menos diez disparos contra la residencia desde un vehículo estacionado frente a la entrada de la propiedad.

Tras los disparos, el coche —un Tesla blanco— huyó hacia el sur por Coldwater Canyon Drive, según el audio de la estación policial.

Durante la búsqueda, los agentes difundieron por radio varios detalles sobre la sospechosa: llevaba el pelo trenzado, vestía una blusa color crema y el vehículo tenía la parte inferior sucia.

Persecución y arresto en un centro comercial

Un helicóptero policial logró localizar el vehículo poco después, agregan en el medio mencionado. Los agentes siguieron el Tesla hasta el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, donde la mujer fue arrestada unos 30 minutos después de la llamada al 911.

Según explicó Armen Arias, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, al registrar el vehículo los agentes encontraron un rifle de asalto y siete casquillos.

La policía también detectó impactos de bala en una puerta de la casa y en una autocaravana estacionada en la entrada de la propiedad.

La mansión donde vive la cantante

Rihanna posa en la alfombra roja de la Met Gala en Nueva York (EE. UU.), el 5 de mayo de 2025. / EFE/EPA/JUSTIN LANE

Rihanna vive en una mansión de estilo colonial en el barrio de Beverly Hills Post Office junto a su pareja, el rapero ASAP Rocky. La pareja tiene tres hijos pequeños: RZA, nacido en mayo de 2022; Riot, nacido en agosto de 2023; y su hija Rocki, nacida hace poco más de cinco meses.

No se supo de inmediato si había más personas dentro de la casa en el momento del tiroteo.

Un incidente similar ocurrido en el pasado

No es la primera vez, recuerdan en Los Angeles Times, que la vivienda de la cantante se ve relacionada con un incidente de seguridad. En 2018, un hombre de Fullerton irrumpió en la casa de Rihanna en Hollywood Hills y permaneció dentro durante unas 12 horas.

Según informaron entonces las autoridades, Eduardo León saltó una valla y entró en la vivienda mientras la artista no se encontraba allí. Fue descubierto al día siguiente por la asistente de la cantante. Posteriormente se declaró inocente de los cargos de acoso.