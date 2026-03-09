La realidad tras las máquinas de monedas que te convierten la calderilla en billetes en supermercados y centros comerciales

Seguro que has visto (e incluso has usado alguna vez) la máquina de monedas que hay en muchos supermercados y centros comerciales. Con ellas, dices adiós a la calderilla, ya que convierten los céntimos en billetes en pocos minutos. Pero, como todo en esta vida, la operación no sale gratis, aunque pienses que sí...

Estas empresas suelen aplicar comisiones de entre el 10 y el 14%. Coinstar, la más conocida en España, con más de 500 quioscos (así llaman a los puestos de máquinas de monedas) en todo el país, tiene una comisión de servicio del 10,99%. Esto significa que por 100 euros en monedas, la máquina se queda con casi 11 euros (10,99); sin son 50 euros, con 5,49; si son 20, con 2,198... No deja de ser un negocio.

¿Cómo funciona?

Es sencillo y rápido. Primer paso: lleva tus monedas a un quiosco Coinstar. En Asturias hay más de 30 máquinas de este tipo. Segundo paso: pulsa el botón de inicio, acepta la comisión de servicio (ese 10,99% que mencionábamos) y echa las monedas en la bandeja. No es necesario clasificarlas ni envolverlas en rollos. Las monedas se transforman en billetes en cuestión de dos minutos. El tercer y último paso: la máquina imprimirá un vale que deberás canjear cuando pases por caja. Con ello podrás obtener billetes o usarlo para realizar una compra en el establecimiento donde está ubicada.

Sin clasificarlas

Coinstar insiste, a través de su página web, que no es necesarios llevar los euros y céntimos clasificados ni contados. Eso sí, aclara, "antes de echarlos en la bandeja, asegúrate de que no estén sucias ni mezcladas con otros objetos para garantizar una transacción exitosa". "Cosas como restos de comida, tornillos o monedas sucias o pegajosas podrían atascar el quiosco", agregan.