Problemas de desorden que pasan en todos los hogares y consejos para evitarlos

Cosas que pasan en casas normales: llegas a casa y lo primero que haces es dejar las llaves, el abrigo y el bolso en la mesa del salón u otra superficie que encuentres primero. Lo hacemos por costumbre pero genera mucho ruido visual.

En su lugar, establece un recipiente para guardar cada cosa. Guarda las llaves en una caja o cesta en el recibidor, devuelve el abrigo a su armario y, si en tu casa te quitas los zapatos al entrar (cosa que deberías hacer), no los dejes en el hall, sino que es mejor guardarlos en un zapatero o cesto.

Si parece que por tu sofá ha pasado un huracán, haz lo siguiente: retira todos los cojines y estira la tela para eliminar las arrugas y sacudir el polvo; después, palmea los cojines para desapelmazarlos; y, por último, dobla o enrolla las mantas y déjalas correctamente colocadas sobre el sofá, en un mueble o cesto.

La cocina también cuenta su propia historia. Guarda la freidora de aire, recoge los utensilios que estén secándose en el escurridor y recoge el lavavajillas si acaba de terminar un programa de lavado.

Que haya cierto desorden es totalmente normal en el día a día de un hogar. Lo importante es aprender a convivir con ello y repetir ciertas rutinas de orden y limpieza para que dure lo menos posible y tu casa sea ese lugar que te transmita paz y tranquilidad para sentirte a gusto y descansado en un entorno agradable.

Reduce el tiempo de limpieza

Reduce el tiempo que dedicas a limpiar la casa con estos consejos: utiliza temporizadores con bloques horarios para acelerar el tiempo de limpieza. Así sabrás cuánto tiempo tienes para cada tarea y aumentarás tu productividad. Identifica qué habitaciones necesitas limpiar con más frecuencia, priorizando las de más uso. Y, por último, no procrastines e intenta que tus rutinas sean más amenas. Para ello, aplica la regla de los dos minutos, que consiste en recoger en el momento todo aquello que suponga menos que este tiempo espefícico. Si lo sobrepasa, puedes dejarlo para después.