De Pablo Alborán a Laura Pausini: el espectacular cartel de los Premios Dial que podrás ver en Divinity

La música en español vivirá una de sus noches más esperadas con la 30ª edición de los Premios Dial, una gala que reunirá a algunos de los artistas más reconocidos del panorama musical. Según informa Mediaset, el evento se retransmitirá en directo este jueves 12 de marzo en prime time en Divinity.

Artistas con gran talento, canciones que forman parte de la vida de varias generaciones y la pasión por la música serán los protagonistas de una velada que celebra tres décadas apoyando la música en español.

La cantante Leire Martínez fotografiada en Barcelona. / Archivo

Leire Martínez repite como presentadora

Por segundo año consecutivo, Leire Martínez será la encargada de conducir la gala. La cantante vivirá además un momento especial durante la ceremonia, ya que recogerá su primer Premio Dial desde que inició su carrera en solitario.

El evento tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, escenario que acogerá una noche llena de actuaciones en directo y momentos especiales.

Sergio Dalma / Archivo

Un cartel lleno de grandes nombres

La gala contará con un amplio elenco de artistas que subirán al escenario para actuar durante la noche. Entre ellos se encuentran:

Sergio Dalma

Café Quijano

Marta Sánchez

Pablo Alborán

Nil Moliner

Funambulista

Amaral

Merche

Carlos Vives

Luis Fonsi

Laura Pausini

Antoñito Molina

Antonio José

Entre los momentos destacados también estará el debut en un gran evento de la orquesta Nueva Línea, una banda femenina canaria que se ha convertido en fenómeno viral gracias a temas como “Un beso” o “Noche de copas”.

Premios a la Trayectoria para grandes artistas

Durante la gala también se entregarán los Premios a la Trayectoria, que este año reconocerán la carrera de cuatro figuras de la música:

Ana Torroja

Luz Casal

Antonio Carmona

Mónica Naranjo

Mónica Naranjo trae a Málaga ‘The Greteast Hits Tour’. / SALVA MUSTÉ

Una gala con compromiso social

Además de celebrar la música, el evento mantiene su compromiso social. Parte de la recaudación de esta edición se destinará a la Fundación Canaria Aldis, una organización que trabaja con niños y jóvenes con discapacidad funcional para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Dónde ver los Premios Dial 2026

La gala Premios Dial Tenerife 2026 podrá seguirse a partir de las 22:00 horas en Divinity y Mediaset Infinity, así como en la web y el canal de YouTube de Cadena Dial.

Durante las casi tres horas de retransmisión en directo, los espectadores podrán comentar la gala en redes sociales utilizando el hashtag #PremiosDial.