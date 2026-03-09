Lo que nadie te dice para limpiar bien la lavadora

¿Tienes una lavadora que funciona correctamente pero la ropa no sale limpia como debiera? Quizá no estés realizando un mantenimiento correcto de la lavadora, pero no te preocupes, porque es muy sencillo, no requiere llamar a un técnico especialista y podrás hacerlo en cuestión de minutos.

Lo primero que debes hacer es colocar una toalla vieja en el suelo y una bandeja bajo la salida del filtro delantero para evitar que el suelo se encharque. Abre el compartimento, desmonta el filtro girando hacia la izquierda y retira todos los restos. Después, límpialo en el fregadero con un cepillo de limpieza y jabón de platos.

Para limpiar el moho de la goma vierte un buen chorro de oxígeno activo y deja actuar dos minutos. Frota con un estropajo y retira la suciedad con una bayeta seca. Este producto de limpieza actúa como si fuese lejía y la deja impecable. Si quieres evitar este paso, procura secar la goma después de cada lavado.

Puedes limpiar el tambor con producto específico para limpiar la lavadora o con vinagre de limpieza concentrado. El primero va en el compartimento del detergente del cajetín; lo mismo con el vinagre, del que deberás verter dos cazos. Si tienes un programa de limpieza de la cubeta, actívalo; si no, activa en su lugar un ciclo largo a 60 grados.

Para que la ropa no salga sucia, limpia con frecuencia el cajetín. Extráelo y ubícalo en el fregadero. Vierte encima un poco de detergente para lavar los platos y frota con un cepillo de limpieza. Por último, limpia el cristal de la lavadora por dentro cada vez que termine un programa para retirar las pelusas y otros residuos que pueden perjudicar la eficacia de tus coladas.

Cuidado con el suavizante

Es un producto habitual en todas las despensas, pero el suavizante hay que utilizarlo poco y con mucha cautela. Algunos tejidos pierden propiedades con su uso, mientras que en otros está totalmente desaconsejado, como las bayetas de microfibra, toallas, trapos de cocina, ropa deportiva, lana, ropa de baño, ropa de bebé y prendas impermeables. En su lugar, puedes utilizar vinagre de limpieza, una alternativa más respetuosa con el medio ambiente.