Momento surrealista de Inma Cuesta: así fue cuando inauguró su propia calle

Inma Cuesta, una de las actrices más reconocidas del cine español, ha hablado con total naturalidad sobre su carrera y su futuro en la industria audiovisual durante su visita al programa ‘Al cielo con ella’.

Tal y como recoge RTVE, la intérprete acudió al espacio presentado por Henar Álvarez coincidiendo con el 8M para repasar su trayectoria, hablar de la importancia de la amistad y recordar uno de los momentos más curiosos de su vida: cuando inauguró una calle con su nombre.

De un musical a una carrera consolidada

Inma Cuesta comenzó su carrera en la interpretación participando en el musical "Hoy no me puedo levantar". Desde entonces, su trayectoria ha ido creciendo hasta convertirse en una de las actrices más destacadas del panorama cinematográfico español.

Con tres nominaciones a los Premios Goya, la actriz continúa ampliando horizontes dentro de la industria. Aun así, reconoce que sigue viendo su carrera como un camino abierto. Según relató en el programa, citado por RTVE, le gusta decir que todavía no sabe qué quiere ser de mayor. “No sé la vida lo que te va a pasar y dónde te va a llevar, por eso lo digo, y lo digo de verdad”, asegura.

Una nueva aventura profesional

Además de su trabajo como actriz, Inma Cuesta está explorando nuevas facetas dentro del sector audiovisual. Junto a su pareja, Ángeles Maeso, ha creado la productora Loba Loba. “Somos dos lobas”, comenta la actriz sobre el origen del nombre.

Inma Cuesta y Ángeles Maeso / Instagram

Entre los proyectos en marcha se encuentra un guion que ambas han escrito. Sin embargo, Cuesta deja claro que, por ahora, no quiere dirigir ese proyecto. “Yo Leticia Dolera no soy. Si algún día dirijo, dirijo y estoy allí a lo que estoy, pero yo todo a la vez no lo quiero, tanto no quiero”, explicó durante la entrevista, según recoge RTVE.

Aun así, no cierra la puerta a hacerlo en el futuro. De hecho, vuelve a insistir entre risas en la misma idea: todavía no tiene claro qué quiere ser de mayor.

La importancia de las amigas en su vida

Durante su conversación en el programa, Inma Cuesta también reivindicó la importancia de la amistad. La actriz recordó el momento vivido en los Premios Goya, cuando Victoria Luengo acompañó a Susana Abaitua, nominada a mejor actriz protagonista.

Para Cuesta, las amistades ocupan un lugar fundamental en su vida. “Los grandes amores, los que son para toda tu vida, al final son tus amigas. De mis mayores infiernos, las que me han salvado han sido mis amigas”, afirma. Entre sus amistades dentro de la profesión menciona a actrices como Nuria Gago, Ana Labordeta, Alicia Rubio o María León, a quien considera su “amiga del alma”.

El día que inauguró una calle con su nombre

Uno de los momentos más curiosos que recordó durante la entrevista fue cuando inauguró una calle con su nombre en su pueblo. Para la actriz es un homenaje muy especial, ya que en esa calle vivieron sus padres y su abuelo. Sin embargo, el momento de la inauguración resultó bastante surrealista.

Según contó en el programa de RTVE, la placa que señalaba la calle Inma Cuesta estaba colocada en una zona con pendiente. “Me pusieron la plaquita en mi calle, pero en una parte que está con cuesta. Inma Cuesta”, recordó entre risas.

La situación fue aún más curiosa porque, durante la inauguración, la actriz no llegaba a la altura de la cortina que cubría la placa. “Me vas a perdonar, no llego”, tuvo que decir en ese momento. A pesar de la anécdota, Cuesta asegura que sigue siendo un homenaje muy bonito.